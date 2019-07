Compromís pide que se regule las nuevas forma de movilidad

Compromís per Alboraia ha presentado una moción para que el Ayuntamiento de Alboraia se dote de una ordenanza que regule las nuevas formas de movilidad (patinetes, movilidad en bicicleta, alquiler de vehículos que ocupan vía pública y otras). Desde la coalición comentan "Hay muchos vecinos y vecinas de Alboraia que nos preguntan como se van a regular las nuevas formas de movilidad que se están generalizando, como es el uso de los patinetes, el aumento del uso de la bicicleta o el alquiler de vehículos que ocupan vía pública. Hemos visto que otros ayuntamientos, como la ciudad de Valencia, ya han elaborado ordenanzas para regular estas realidades, y además han cambiado la filosofía y han hecho ordenanzas de movilidad y no de circulación. El Ayuntamiento de Alboraia tiene una ordenanza no fiscal de tránsito que se aprobó el 30 de mayo de 2002 y que fue modificada por última vez el 7 de octubre de 2010. Es decir que toca que se haga una nueva ordenanza de movilidad que responda a los retos y las necesidades actuales de una movilidad más sostenible."

Por esas razones desde Compromís per Alboraia han propuesto en su moción que el Ayuntamiento de Alboraia inste al equipo de gobierno a que el alcalde de Alboraia o el regidor-a competente inicie un expediente para que los técnicos municipales elaboren una ordenanza de movilidad que tenga en cuenta las nuevas realidades y formas de movilidad que han ido apareciendo en los últimos años.