Meliana inicia las obras en la calle Juli Benlloch

El Ayuntamiento de Meliana ha iniciado las obras para la remodelación integral del c/ Juli Benlloch, que conecta el paso a nivel de la estación del metro con la CV-300. La obra ha sido adjudicada por 282.571,93 €. Se trata de una inversión correspondiente al Plan de obras y servicios municipales de la Diputación 2018-2019 (SOM).

El alcalde y responsable de Urbanismo, Josep Riera, explica que las actuaciones afectan tanto el alcantarillado como la red separativa de pluviales -en este caso también a la c/ Ramón y Cajal, por dónde han empezado las obras. Así se harán las aceras y se colocarán las conducciones de los diferentes suministros, se mejorará el jardín y se ubicará una isla de contenedores soterrados al inicio de la calle. Hay que recordar que en esta calle hay tramos donde todavía no hay alcantarillado y se usa la antigua red de acequias. Se trata de una obra muy reclamada por el vecindario. Las obras se alargarán hasta final de año.

El responsable también recuerda que esta actuación forma parte del acondicionamiento de todo un eje que vertebra el casco urbano en dirección oeste-este donde ya se ha ejecutado diferentes obras dentro de la planificación que se había hecho y que se han ido realizando los últimos años. Así, primero se resolvió el problema urbanístico del cruce de las calles Sol y Garrigosa con el derribo de una casa y la urbanización de la zona. También se adecuó el parking de la plaza de la Libertad y se construyó la rotonda de conexión del c/ Garrigosa con las calles Miguel Hernández y Aragón. Recientemente, se ha prolongado la c/ Valencia hasta el entorno de la estación y se ha adecuado el parking del c/ Sor Isabel de Villena. Con las obras de la c/ Juli Benlloch, se finalizarán las actuaciones municipales y solo faltará la construcción de la rotonda de acceso en Meliana y Foios, a la CV-300, competencia de la Generalitat, que en breve licitará las obras.

Finalmente, Riera vuelve a insistir: "todas estas actuaciones tienen la finalidad de mejorar la trama urbana y facilitar un nuevo modelo de movilidad por el casco urbano". En los próximos meses, en la zona también se instalará una de las dos estaciones de alquiler de bicicletas previstas.