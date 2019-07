Costa releva a Jesús Ros como pregonero de las fiestas de Moros y Cristianos

El próximo 24 de julio arrancan oficialmente las fiestas de Moros y Cristianos de Torrent y lo harán con Alfred Costa como pregonero. En la Torre, epicentro de la ciudad y de las fiestas, el ex concejal de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Torrent anunciará el inicio de siete días de música, fiesta, color y celebraciones en las calles de Torrent, que culminarán con la Gran Entrada Mora y Cristiana del próximo día 29. El pregón festero repite formato después de que el año pasado, por primera vez, fuera el alcalde Jesús Ros, el encargado de anunciar el comienzo de la semana festera.

El presidente de la Federación de Moros y Cristianos de Torrent (FMCT), Xavi Santamaría, ha explicado las razones de la elección como un reconocimiento a Costa en su etapa como concejal en el consistorio torrentino: "Cuando la actual junta directiva de la FMCT accedimos al cargo, Alfred Costa era el concejal de Fiestas y guardamos un muy buen recuerdo de su gestión en aquella etapa y hemos querido así transmitirle nuestro reconocimiento en nombre de todos los festeros y festeras".

El pregonero Alfred Costa ha recibido su elección con "honor y orgullo" para poder abrir fuego en este todavía novedoso acto de inicio. Costa no ha dejado pasar la oportunidad de responder con el humor propio y de estos actos su nombramiento: "Claro que estoy agradecido pero me hace pensar que se les puede haber caído una personalidad de mayor 'renombre' o que en realidad quieren que no haya nunca más pregón".

Entre bromas, Costa ha añadido que el próximo día 24 "hará falta algo más que la intercesión de los Sants de la Pedra si se quiere que el pregón salga como tiene que salir".

Alfred Costa es periodista y comunicador nacido en Torrent. Inició su etapa en Radio Nacional de España (RNE) en 1990. Al año siguiente se incorporó a la antigua RTVV en el departamento de entretenimiento, donde ejerció diversas responsabilidades. Tras una experiencia como director de compras de una distribuidora de cine en Barcelona, volvió a Torrent para formar parte del equipo de gobierno de Jesús Ros en 2015, etapa en la que gestionó el área de Cultura, Comunicación y Fiestas. En 2018 se incorporó a la recién nacida televisión autonómica À Punt como responsable del Servicio de Emisiones.