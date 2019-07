Compromís acusa al PSOE de ir al pleno sin el respaldo para aprobar los sueldos

Compromís de Massamagrell dice estar decepcionado con el el equipo de gobierno socialista en minoría al llevar al pleno la propuesta de funcionamiento del consistorio sin contar con el respaldo suficiente y sin tener en cuenta un acuerdo global que pasa por compartir la alcaldía.

Las posturas están cada vez más distantes. Socialistas y nacionalistas llevan cuatro reuniones sin ningún tipo de acuerdo entre las comisiones negociadoras, formadas por Damián Crespo y Fran López (alcalde de Rafelbuyol) por el Partido Socialista, y de Vicent Carbonell y Pablo Bellver por Compromís. La alcaldía compartida es el caballo de batalla. El PSOE se hace fuerte al incrementar el número de votos y sumar el quinto concejal, mientras que Compromís, pese a perder votos, logró mantener los tres concejales y, su postura, es inamovible: alcaldía compartida o no hay acuerdo.

Compromís critica que el alcalde, Paco Gómez, «tiene que darse cuenta de que está en minoría y lo que debe hacer es sentarse con las fuerzas de izquierda para lograr un pacto de gobierno progresista, estable y de progreso. Deben de recapacitar y asimilar que no pueden gobernar con cinco concejales cuando hay 12 en la oposición».

Las denavenencias quedaron patentes en el pleno extraordinario, en el que el PSOE sólo obtuvo el respaldo de Cs y la abstención de Vox, mientras que PP, Veïns per Massamagrell, Unidas Podemos y Compromís se unieron para tumbar la propuesta del equipo de gobierno socialista sobre las dietas y retribuciones de los concejales.

Desde el PSOE, la postura es firme: «la alcaldía no es negociable. No es la misma posición que en 2015, ahora el PSOE ha ganado las elecciones y antes no. Compromís tiene que asumir los resultados; unos subimos y otros bajan en votos.No están respetando el acuerdo de autonomía. En Foios y otros pueblos sí hay acuerdo con un resultado electoral similar al de Massamagrell», afirma Gómez.