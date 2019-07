El fútbol de mesa gana terreno en Burjassot

La asociación cultural y sin ánimo de lucro Fútbol Mesa Burjassot (FMB) celebró en centro municipal Isaac Peral, su sede, el fin de curso con la entrega de galardones a los equipos más destacados de esta práctica deportiva, «el balompié jugado sobre tableros», que la entidad botonista –desde hace un lustro– viene ofreciendo en el municipio como «alternativa de ocio».

El club Cristo Rey conquistó la Copa FMB tras imponerse 3 a 0 al Muris FB en la final. Cristo Rey –con su capitán al frente, Lamberto– también se adjudicó la medalla como ganador del Torneo Memorial Ángel Valero con que la asociación deportiva homenajea, cada año, a uno de sus socios fundadores. Por su parte, el CB Madrid –a las órdenes del capitán Sergio– se proclamó campeón de la Liga FMB y La Quinta –bajo la batuta del míster Ángel– fue premiada con una de las preseas más entrañables del Fútbol Mesa Burjassot: el Torneo de Navidad.

Durante el acto de clausura de ejercicio, el colectivo botonista agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Burjassot a esta modalidad deportiva, y animó a la ciudadanía a involucrarse en este juego de mesa que «aspira a convertirse en deporte olímpico». De hecho, es el sueño de no pocas federaciones botonistas del mundo entero. No hace muchas décadas el «tenis sobre tableros» –el pimpón– ya lo consiguió. «¿Por qué no el fútbol mesa?», se preguntan.