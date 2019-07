Aprende surf en las playas de Alboraia

Las playas de Alboraia son un atractivo turístico sobre todo en los meses de verano. Pero más allá del turismo, visitantes y residentes tienen una amplia variedad de opciones de ocio y deporte en ellas, además de nadar en el mar. Una de ellas es el surf y paddle surf.



Actualmente, Alboraia dispone de dos escuelas para aprender estos deportes, una en la playa de la Patacona y la otra en Port Saplaya.



Mediterranean Surf School

Una de las escuelas de surf de Alboraia se encuentra en la Patacona. Se trata de Mediterranean Surf School, la primera escuela de surf en Valencia y es un referente para toda persona que quiera iniciarse en este deporte, ya que cuenta con ocho años de experiencia. Esta escuela oficial de la Federación Española de Surfing cuenta con un programa de prácticas y de formación para monitores.

La escuela ofrece clases de surf y Stand Up Paddle (SUP), pero no todo es agua. También se pueden practicar otros deportes de deslizamiento como el longboard, una modalidad de patín más largo que simula los movimientos de la tabla de surf sobre las olas. Además, también cuentan con la escuela de verano para niños y niñas de 6 a 17 años, un programa de personas abonadas, alquiler de material y actividades con colegios. Asimismo, los alumnos y alumnas de la escuela tienen la posibilidad de cambiar de mares durante los tres viajes programados al año.

Eso sí, uno de los puntos fuertes de esta escuela es su programa de surf adaptado, una iniciativa que comenzó con pequeñas jornadas de surf para personas con diversidad funcional, física o psíquica, y personas en riesgo de exclusión social, en colaboración con diversas asociaciones. Tras el éxito de estas jornadas, la escuela Mediterranean consiguió colaborar con la ONG Kindsurf, una alianza que actualmente permite ofrecer las clases de surf adaptado todas las semanas. Varios técnicos de la escuela y voluntarios, que siempre son necesarios, ofrecen su tiempo para que estas personas puedan disfrutar de este deporte.

Asimismo, la escuela participa también en competiciones, como el Circuito Mediterráneo de SUP Race, y organiza un campeonato de surf entre octubre y enero.



Escola de Mar Xsa Surf

Por su parte, en la playa de Port Saplaya encontramos la Escola de Mar Xsa Surf, que recoge el testigo de tiendas como Praia Surfboards. Se trata de una escuela oficial de la Federación Española de Surfing, y colaboran con ella con formación de monitores y realización de prácticas. Según su director, Ramiro Caselli, el club de surf de la escuela funciona todos los fines de semana del año y todos los días en los que hay olas de septiembre a junio. Eso sí, aunque el mar a veces no acompaña, el club tiene la opción de clases en la piscina municipal, así como sesiones en La Roda Indoor, una nave con rampas de skate, y los pump trucks que tiene cerca la escuela. Así continúan "deslizando todo el año".

Además de las clases de surf y paddle surf, la escuela también ofrece actividades para grupos, alquiler de material y el campus de verano para edades comprendidas entre los 5 y los 15 años. Otra de las actividades especiales, entre las que también se encuentran los Surfaris, viajes que realiza la escuela dos veces al año a otras zonas de costa, también organizan remadas nocturnas en las noches de luna llena. Asimismo, desde la escuela quieren que los alumnos y alumnas sean polivalentes a la hora de desarrollar actividades náuticas, por lo que una vez por trimestre hacen alguna actividad con vela ligera y wind surf.