Compromís critica el pacto encubierto del PSPV con la derecha en Moncada

El portavoz de Compromís por Montada, Pep Esplá, aprovechó la celebración del último pleno para según la formación poner en evidencia el pacto del PSOE con PP y C 's. En el pleno donde se aprobaron los asesores que tendrá cada grupo municipal (3 PSOE, 1 C 'sy 1 PP) explicó que "el partido Socialista ha preferido pactar con la derecha del PP y de Cs antes de llegar a mun acuerdo con Compromís . El PSOE ha elegido, ha preferido la derecha antes de que pactar con la izquierda ".

Asimismo preguntó a la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV) a qué otros acuerdos y pactos han llegado, "ya que, hace unas semanas, el equipo de gobierno aprobó su propuesta de liberaciones con los votos positivos de la derecha, pactando con Cs también la representación de nuestro municipio al EMTRE (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos), donde el portavoz de Ciudadanos, Jesús Gimeno, será el representante elegido", informa Compromís. .

"Hay que decir que estos pactos son completamente legales, pero creo que los ciutadanos tenemos derecho a conocerlos y saber por dónde van las preferencias del Partido Socialista", expuso Pep Esplá.

Asimismo, Compromís critica que no les hayan ni llamado para consensuar las subvenciones a las asociaciones que fueron aprobadas en el pleno de este miércoles, como si lo ha hecho con Ciudadanos, como reconoció su propio portavoz en el pleno.

"La ciudadanía votó el 28 de mayo por un gobierno progresista de PSOE y Compromís, no entendemos como el Partido Socialista no ha escuchado a sus votantes y militantes que piden un entendimiento de progreso con nosotros y no con la derecha de PP y C 's" , sentenció Pep esplà.