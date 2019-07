Serafín Simeón renuncia a su acta de concejal de Silla

El concejal del PP, Serafín Simeón, presentó en el pleno celebrado este martes por la noche de Silla la renuncia a su acta de edil. El que fuera alcalde hace dos legislaturas deja su cargo por incompatibilidad al incorporarse a su puesto de funcionario en el ayuntamiento del municipio. Una marcha que se preveía al no encabezar la lista del PP en las pasadas elecciones. Su acta de concejal la ocupará Inmaculada Gutiérrez, número 4.

"Era hora de dar un paso atrás en política. Tras cuatro años como alcalde y cuatro en la oposición creo que ya toca dedicar más tiempo a mi familia, explica Simeón quien recuerda con nostalgia, pero también con sufrimiento sus inicios en la política local. "En mi primera lista entré directamente como candidato y gané las elecciones. Y me encontré con un ayuntamiento muy enfermo, que no pagaba a sus empleados y con grandes deudas. Imagínate la situación,perdí 8 kilos en el primer mes al frente de la alcaldía, recuerda. Y lamenta que justocuando empezaba ya a ver la luz "una coalición de izquierdas me impidió gobernar, pese a ser el más votado en 2015 y poder desarrollar proyectos beneficiosos para le pueblo, siempr ehe dicho que tenía una envidia sana".

Simeón quiere agradecer al partido "por haber confiado en mí y dejarme presentarme con sus siglas", y a los compañeros en el ayuntamiento "porque veníamos de unos plenos muy enroscados y todos nosotros, con nuestras diferencias hemos logrando mantener plenos sanos, pudiendo dialogar entre todos", explica. Y sobre todo "le doy las gracias a los vecinos y vecinas que han confiado en mí todos estos años".