Paterna instalará más contenedores de reciclaje

El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado ,en el día de hoy en su pleno municipal, una moción, a propuesta de Compromís per Paterna por la cual el Ayuntamiento adaptará la recogida de residuos a los estándares recomendados, de forma que los vecinos y vecinas de Paterna dispongan de contenedores de reciclaje estudiando el ratio más adecuado por los técnicos municipales, en función de la situación y puntos de ubicación para llegar al servicio óptimo. El portavoz municipal de la formación valencianista, Juanma Ramón, ha declarado que "hemos presentado esta moción porque ahora en verano, con el calor, se hace más sensible la percepción de la ciudadanía de que en Paterna la recogida de residuos no está funcionando como es debido".

En ese sentido Ramón ha manifestado que "la recogida selectiva sufre de dos problemas principalmente en Paterna, por un lado la frecuencia de recogida de los contenedores y de otra la distancia que tienen que recorrer los paterneros y paterneras para encontrar un punto de reciclaje, esto hace que no tengan la facilidad que haría falta para reciclar".

La moción aprobada incluye también que el Ayuntamiento de Paterna estudiará mediante nuevas tecnologías la mejora, que ya existe, de control de datos ajeno a la empresa adjudicataria de la recogida de residuos y gestionado por los técnicos municipales, para favorecer una mayor transparencia del sistema y una mayor eficiencia. Además el Ayuntamiento publicará en su página web todos los datos relativos tanto al sistema de recogida de residuos en el municipio como los datos recogidos por el sistema de control sobre la eficacia y el funcionamiento del sistema.

Cómo conclusión Juanma Ramón ha declarado "las cifras aportan una realidad, estamos 4 o 5 veces por bajo de lo que se recomienda en cuanto a reciclaje, gracias a esta moción que hemos presentado, y que ha votado a favor todo el pleno municipal, garantizamos la participación de la ciudadanía en el reciclaje, no era conveniente que tuvieran que recorrer distancias superiores a 100 metros, siendo la distancia óptima de 50 metros".