Un colectivo critica el pago de la tasa por un rastrillo solidario en la Pobla

El colectivo Amigos Solidarios realizó , como cada trimestre desde hace cuatro años, realizó este pasado sábado su rastrillo solidario en la zona de la playa de La Pobla de Farnals a beneficio esta vez de Cáritas Diocesana de Valéncia.

El portavoz de este colectivo anunció que se había recaudado 415,44 euros, pero que a diferencia de las otras ocasiones el consistorio les obligaba a pagar la tasa por ocupar la vía pública, «algo que no entendemos porque nuestra única intención es ayudar a los desfavorecidos, como hemos hecho siempre, y siempre de forma justificada y con los permisos pertinentes», señala Víctor, el portavoz de este colectivo. La publicación en un grupo de facebook de la obligatoriedad del pago de la tasa ha despertado un aluvión de críticas sobre el gobierno local afirmando que toda asociación cuya actividad tenga un fin no lucrativo estará exento de pagar esa tasa. «Pero ahí es donde está el problema, que Amigos Solidarios no se ha constituido como asociación, sino que fue el portavoz el pidió el permiso para ocupar la vía pública como persona física y laordenanza claramente no contempla este supuesto», explica el alcalde Enric Palanca. «Somos un movimiento vecinal que no nos hemos constituido en asociación porque para eso se necesita sede y nosotros lo único que hacemos es responder a las demandas sociales, solo queremos ayudar», explica Víctor.

A esto se une que el párroco de la iglesia de la Pobla de Farnals, a cuya institución iba a donarse la recaudación del rastrillo se quejó en el ayuntamiento de no saber nada del rastrillo y de que no se había contado ni se iba a contar con su aprobación. Fue entonces cuando el ayuntamiento notificó a Amigos Solidarios que para la realización del rastrillo deberían justificar la donación a una entidad sin ánimo de lucro. «Después de ir a varios pueblos al final fue Cáritas de Valencia quien se mostró abierta a recibir la ayuda y se lo notificamos al consistorio quien in extremis nos dio el permiso para realizar el rastrillo pero con la obligatoriedad de pagar la tasa, y nosotros aceptamos».

Estudia ir al Juzgado

Aunque el rastrillo se realizó sin incidentes y el dinero ya se ha ingresado a Cáritas, algunos comentarios ne Facebook del alcalde hablando de «sospechas» de Cáritas sobre las intenciones de este colectivo ha motivado que Víctor estudie ir al juzgado «por atentar contra mi honor».

Por su parte, el acalde, Enric Palanca afirma que «no me desdigo de nada, ya que no le he acusado de nada» y asegura que «el ayuntamiento hasta última hora hace lo posible para que se pueda realizar el rastrillo, pero a la vez nos tenemos que asegurar que se realiza con todas las garantías».