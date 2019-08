Muere el exalcalde de Massanassa, Vicent Pastor (PP)

El exalcalde de Massanassa, Vicent Pastor, ha fallecido a primera hora de la mañana de este lunes tras meses de enfermedad y varias hospitalizaciones. El popular, que estuvo al frente del consistorio hasta hace un año, es uno de los políticos más valorados de l'Horta Sud, con amigos en todas las fuerzas políticas. Sus restos mortales están este lunes en el tanatorio Bort de Alfafar y este martes, a las 10 horas, se instalará una capilla ardiente en el ayuntamiento, durante dos horas, cuando se celebrará una misa de funeral en la iglesia de San Pedro, a las 12 horas.

Pastor fue durante años un símbolo en la comarca ya que fue uno de los primeros alcaldes del Partido Popular en acceder a la alcaldía en una zona con el sobrenombre de Cinturón Rojo y uno de los pocos en conservar la plaza cuando hace cuatro años la izquierda recuperó mayoritariamente los municipios. Tal y como él mismo comentaba en una entrevista a Levante-EMV en agosto de 2018, con motivo de su dimisión, su secreto había sido desoír las órdenes superiores de su partido en beneficio de su municipio.

De este modo, Vicent Pastor acogió en su municipio la Trobada d'Escoles en Valencià cuando el Partido Popular rechazaba esta masiva actividad, votó a favor del matrimonio igualitario en un pleno cuando aún no se había aprobado la ley o, más recientemente, acompañó a una comitiva de alcaldes y ediles del PSPV y Compromís a Madrid a reclamar una financiación justa, en contra de la postura que adoptó el PP.

Estas acciones le valieron el reconocimiento de las distintas fuerzas políticas durante años y fueron una buena escuela para su sucesor, Paco Comes, que hace un año asumió la alcaldía al dimitir Pastor y que en mayo revalidó el cargo con mayoría absoluta, en pleno tsunami socialista.

Alcalde por dimisión

Vicent Pastor Codoñer llegó a la alcaldía en el año 2001 en sustitución de José Vicente Espinosa, que también había renunciado al cargo. Durante su último mandato ya delegó algunas funciones en Paco Comes, su segundo de abordo, al avanzar su enfermedad y haber perdido parte de la visión. Y en agosto pasado, dimitió de su cargo. No obstante, se mantuvo en la corporación y fue en la lista en 2019. Una crisis días antes de la toma de sesión de investidura impidió su toma de posesión y su salud se fue agravando con el paso de las semanas, hasta fallecer hoy. "Hemos esperado hasta el último momento a que mejorara para que pudiera incorporarse a la corporación. No habíamos perdido la esperanza", ha explicado Paco Comes.

En su mandato, la localidad experimentó una notable transformación con la urbanización del polígono industrial, la urbanización de la zona del Divendres, que generó nuevas viviendas para la gente joven, la recuperación las Escoles Velles como nuevo Ayuntamiento con su patio como plaza central del pueblo, la construcción del instituto y del Auditorio o la ampliación del Polideportivo, entre otros.

En materia de patrimonio cultural, además de les Escoles Velles, se rehabilitó l'Alqueria de Soria como centro educativo; la Casa dels Obrers como archivo municipal; o el antiguo Ayuntamiento como Casa de la Juventud.

Con todo, en sus últimos días de mandato como alcalde Vicent Pastor aseguraba que de lo que más orgulloso se sentía es de "de esas pequeñas acciones que han mejorado la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Massanassa" además de la política social activa con implantación de ayudas municipales, la bolsa de trabajo social, las diferentes becas y prestaciones sociales y la potenciación del comercio local y empresarial. También esgrimía haberle dado la vuelta a la situación económica que se encontró, al ser uno de los primeros pueblos con deuda cero hace ya dos mandatos.



Muy querido en el PP

El fallecimiento de Pastor ha causado una profunda tristeza en el seno del PP, incluso en aquellos que habían seguido la evolución de su enfermedad. Su sucesor, Paco Comes le ha definido como "un gran amigo, en el terreno personal; el mejor alcalde que ha tenido Massanassa, en el terreno institucional, y un gestos humilde y volcado en ayudar a la gente". Además, Comes ha destacado la "gran pérdida para la política local" que supone su fallecimiento.

Para Rubén Molina, coordinador general de los Populares de l'Horta Sud y concejal de Llocnou de la Corona,"la pérdida de Vicent Pastor supone la pérdida de un referente para los concejales del PP de la comarc". "Vicent era el espejo donde muchos nos mirábamos, como referente en concordia y trabajo por los vecinos de su municipio", ha afirmado el edil.

Molina destaca que "Pastor era un aventajado a su tiempo y siempre ha ido dos pasos por delante en las políticas municipales de la comarca, inculcando a las nuevas generaciones de concejales el sentimiento de servicio públio y sobre todo un gran defensor de las políticas comarcales". Por último, el coordinador ha valorado que "Vicent supo ganarse la admiración y respeto tanto de sus propios compañeros de partido, como de sus adversarios políticos, y hoy podemos afirmar que no nos ha dejado un político, si no un amigo de sus amigos"

Por su parte, el presidente de la gestora del PP de la provincia de Valencia y portavoz en la Diputación, Juan Ramón Adsuara, además de alcalde de Alfafar ha lamentado "profundamente en nombre de todos los compañeros del partido" el fallecimiento. Adsuara ha destacado la entrega de Vicent Pastor al partido y su lucha diaria por mejorar las condiciones de vida de sus vecinos en Massanassa, una cuestión que «sin duda ha logrado». El Partido Popular de la provincia de Valencia ha mostrado sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de Vicent Pastor, "quien ha dejado una huella inolvidable entre todos aquellos que lo conocieron".