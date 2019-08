"Las Fiestas crean más de 100 puestos de trabajo directo para atender a los turistas"

Paternero, ferroviario e ingeniero de profesión. Juan Antonio Sagredo (21 de marzo de 1977) ha estudiado en la Universitat Politècnica de València en Ingeniería y realizó el final de carrera en la University of Bristol. En 2001 empezó a trabajar en en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), hasta que, en 2015, ganó las elecciones municipales de Paterna y se convirtió en el alcalde de la localidad.

En sus primeras declaraciones como alcalde, Sagredo aseguró que comenzaba «un nuevo capítulo en la historia de Paterna, que vuelve a tener impronta socialista, que tiene como introducción las ganas de cambio y que busca como desenlace la gobernabilidad con todos y para todos sin excepción».

P ¿Que novedades presenta la Cordà 2019 en materia de pirotecnia y de seguridad?

R Una de las principales novedades es que los 4 responsables de seguridad de la calle Mayor, que son miembros del Consejo Sectorial de la Cordà, estarán conectados en todo momento por radio gracias a un dispositivo que llevarán ubicado bajo la axila y que tendrá vía directa con el Centro de Mando, el órgano donde se decide en materia de Seguridad y Emergencias.

Además, este año habrá dos cronómetros luminosos, en vez de uno, para registrar la duración de la Cordà. Este elemento es importantísimo para que las tiradoras y tiradores puedan controlar el ritmo de este espectáculo pirotécnico, y administrar femelletes, coets i coetons durante toda la Cordà.

P Está manifestación cultural de fuego ya cumple su segundo año como Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Que balance realizan? ¿Tiene el ayuntamiento un estudio del impacto turístico y económico?

R El balance es muy positivo. Hemos notado un incremento progresivo de los turistas que nos visitan, desde que la Fiesta recibió este reconocimiento por parte del Gobierno de España, tras solicitarlo el Consistorio en 2015 bajo mandado del actual equipo de Gobierno socialista.

El impacto económico es innegable y un informe económico de 2017 ya confirmó que con motivo de las Fiestas se crean en el municipio más de un centenar de nuevos puestos de trabajo directos, para atender a un número creciente de turistas.

P Usted también participa en la Cordà desde hace años. ¿Cómo le surgió la oportunidad de participar y qué recuerda de aquella primera experiencia?

R Todavía no era alcalde y estaba un poco nervioso, la verdad, pero no he dejado de estarlo porque es un día muy importante para todo paternero. Entré de la mano de Josemi «El Escarabat», quien me dio las explicaciones necesarias antes de entrar. Me supo a poco y fue una experiencia muy gratificante.

Desde aquella primera vez he entrado todos los años y espero seguir haciéndolo.

P Paterna se encuentra inmersa en el desarrollo de proyectos de envergadura públicos y privados, por ejemplo la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) financiada con fondos Feder, ¿que proyectos se han ejecutado ya y en qué se nota ya la transformación de la ciudad?

R Paterna durante estos años de desarrollo de los fondos Feder se ha centrado sobre todo en la preparación de la transformación del barrio de Santa Rita y en medidas dirigidas a la regeneración y modernización de todo el término.

Podemos decir con orgullo que hemos sido la primera ciudad de la Comunitat Valenciana con una estación de recarga gratuita para coches eléctricos, como ejemplo de esa evolución.

P Otro de los grandes proyectos que afectan a la ciudad es Intu Mediterrani. ¿Confía en que se actual posición hegemónica en el pleno permita que finalmente se apruebe? ¿Qué considera que va a aportar?

R Este proyecto garantiza la regeneración de una zona totalmente degradada y la conexión de 3 barrios de Paterna, además de generar actividad económica, empleo e impuestos para el ayuntamiento para seguir mejorando servicios, becas e instalaciones.

P También una firma pretende construir en Paterna su primer ecobarrio. ¿En qué estado está este proyecto y qué beneficios cree que va a traer a la ciudad?

R Este septiembre ya abre el colegio Montessori. También tenemos una coordinación fluida con promotora y vecinos para que este proyecto sea uno de los más sostenibles de Europa.

P Paterna es ante todo una ciudad empresarial con numerosos parques industriales, algunos de ellos referentes en el sector como Fuente del Jarro o el Parc Tecnològic. En el primer caso, tiene un problema fundamental: el de los accesos y el de la movilidad, que provoca una situación grave de seguridad en caso de evacuación. ¿Cree que por fin estos cuatro años van a quedarse resueltos? ¿Que pasos concretos va a dar el ayuntamiento en esta legislatura?

R Ya hemos licitado la redacción del proyecto y la dirección de obras del segundo túnel que aliviará de forma definitiva los problemas de movilidad en el polígono industrial de Fuente del Jarro. Este nuevo paso subterráneo conectará la primera y la segunda fase, proyecto para el que ya se han destinado 188.000 euros, y que estamos intentando acelerar lo máximo posible para que sea una realidad cuanto antes.

Además, el Ministerio de Fomento se comprometió -en la última reunión que mantuve con el ministro Ábalos- a licitar en los próximos meses la obra de ampliación de la carretera N-220, que supondrá un segundo acceso a la segunda fase de fuente del jarro. También se está estudiando la mejora del tráfico en todas las áreas empresariales, contemplando todo tipo de iniciativas para mejorar la movilidad.