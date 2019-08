Diputados nacionales y provinciales de Cs acuden a las fiestas de Paterna

El grupo Ciudadanos de Paterna acogía este domingo a diversos diputados de la formación naranja, tanto nacionales como provinciales que no quisieron perderse el desfile de la Noche Cristiana en el municipio.

Entre los asistentes, se encontraba Rocío Gil, portavoz de Ciudadanos en la Diputación, la cual ha asegurado que, "desde la portavocía del Grupo Ciudadanos en la Diputación Provincial instamos a un proyecto común para toda la provincia de Valencia" y ha añadido: "necesitamos un proyecto político capaz de coordinar todos los niveles de la Administración para facilitarle la vida a los paterneros". "Por ello una de las primeras medidas de Ciudadanos es coordinar de manera efectiva los equipos de las Cortes Valencianas, Diputación Provincial y grupo consistorial de Paterna para ser efectivos, resolutivos y rápidos actuando ante los problemas que se suceden en esta ciudad".

La diputada ha dejado claro que el grupo va a trabajar para aunar fuerzas: "vamos a trabajar junto a Jorge Ibáñez y el resto de compañeros paterneros, entre los que se encuentra el compañero diputado provincial Juan Córdoba, para que así sea".

Gil, por otro lado, ha advertido que, "hay que conservar las tradiciones valencianas y poner en valor el trabajo y esfuerzo de todos los comparseros de Paterna que trabajan para hacer de estas fiestas de Moros y Cristianos un icono importantísimo en la provincia".

Por otra parte, también quiso acompañar a la formación naranja la diputada nacional por Cs, María Muñoz: "Paterna y sus fiestas mayores me llevan a mi juventud. Mis abuelos veraneaban en La Cañada y mis padres se conocieron aquí", por lo que "siempre que puedo vengo a disfrutar de los desfiles de Moros y Cristianos que evocan la reconquista y la entrega de las llaves de la ciudad al Rey Jaume I", ha declarado la diputada, añadiendo que, "los Moros y Cristianos de Paterna son todo un referente festivo en nuestra Comunitat por su esplendor y grandiosidad".

Muñoz ha recordado sus agradables vivencias en Paterna: "para mí, hablar de Paterna es hablar de Antonio Ferrandis, de la familia Salvador, del Director de Orquesta Pablo Sánchez Torrella y de Pepín Damián. A todos ellos, he estado unida de alguna manera y todos me enseñaron a disfrutar de esta fiesta". "De la mano de Pepín cumplí el deseo de ser 'cohetera' en una Cordà", ha manifestado la diputada, indicando finalmente que vive Las Fiestas Mayores de Paterna de manera muy especial: "vivo esta fiesta como una paternera más y animo a quien aún no las conozca a que se acerque a vivir y vibrar del Foc, la Festa i la Fe".

También asistió junto a las diputadas Carlos Gracia, diputado en las Corts, que ha subrayado que: "hay que apoyar y fomentar las tradiciones en los municipios de la Comunidat por que en definitiva son nuestra cultura y nuestra seña de identidad", y ha continuado indicando que, "hay que darlas a conocer dentro y fuera de nuestra Comunidat porque, sin duda, es un valor seguro para atraer turismo y generar riqueza".

Por último, el portavoz y concejal de Cs Paterna, Jorge Ibáñez, ha declarado que, "desde Cs Paterna estamos tremendamente orgullosos de tener todo el apoyo de nuestros diputados nacionales y provinciales que ayudarán a llevar nuestro proyecto más lejos, si cabe, en el municipio". "Los paterneros tienen todo el apoyo de la formación naranja a todos los niveles".