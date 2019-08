El colectivo antitaurino sigue adelante con la concentración en Alfafar

La concentración antitaurina prevista en Alfafar este viernes 23 de agosto desde las 18,00 horas hasta las 20 sigue adelante, por el momento, pese al intento del consistorio de cancelarla. La manifestación la ha convocado y organizado un grupo antitaurino de València al que después se han unido animalistas de la población de Alfafar y los grupos municipales de Podemos y Compromís, que no apoyan el maltrato animal en las fiestas y quieren ofrecer alternativas de ocio.

El equipo de gobierno de Alfafar solicitó a la delegación de Gobierno que anule el permiso concedido porque, según indican, coincide en el tiempo y a menos de 50 metros de los festejos taurinos. Sin embargo, el organizador de la protesta afirma que «la distancia es mayor a 50 metros y no habrá ningún peligro para los asistentes».

«Somos la voz de los que no pueden hablar (los toros), un animal que va de un lado a otro detrás de la gente y con fuego o cuerdas está sufriendo. No podemos permitir que se difunda el maltrato animal y que además se subencione con dinero del ayuntamiento cuando la mayoría de vecinos no lo quieren», declara el organizador, quien cifra el coste municipal en 9.000 euros. Los animalistas insisten en que «no es necesario usar y maltratar animales por pura diversion» y esperan que la situación pueda cambiar.