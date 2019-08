Una Cordà marcada por la seguridad

Paterna iluminó la noche del último domingo de agosto con los destellos de 70.000 cohetes entre «femelletes» y «coetons». Los 150 metros del Carrer Major se incendiaron a la 1.30 de la madrugada del lunes y vieron cómo un total de 353 tiradores quemaron casi una tonelada de pólvora en tan solo 23.22 minutos, según indicaban los dos relojes digitales que se habían instalado como novedad esta año al principio y al final del recorrido. El parte médico se saldó con 27 heridos leves y 2 graves.

Después de este emocionante estruendo, en el que el olor a pólvora convidaba a participar de una fiesta donde la explosión de los cohetes abrían en canal las emociones, el Presidente de la Federación de Interpenyes, César Andreu, aseguró tras su vigesimoséptima participación en la Cordà que «dentro siento mucha adrenalina y, un vez termina, saboreo que el deber de todos los años se ha cumplido».

Asimismo, Presidente de la Federación de Interpenyes, visiblemente quemado en la cara de la coetà del sábado pasado, explicó que «las medidas de seguridad de la Cordà siempre son mejorables pero somos una referencia en los actos pirotécnicos de la Comunitat Valencia, es decir, nosotros nos protegemos muchísimo a diferencia de otros grandes eventos como las mascletàs y castillos en València».

En ese sentido, Andreu afirmó que el mejor consejo que le han dado para entrar en una cordà ha sido estar pendiente del compañero porque «si estoy pendiente del compañero quiere decir que el compañero también está pendiente de mí», aclaró.

El Coeter Major, Vicente Pla, «Curro», que este año no entró a la Cordà porque se fracturó el húmero hace dos semanas en el cohetódromo mientras probaba los cohetes y todavía tenía las grapas frescas de la operación, manifestó que «ser el Coeter Major es lo más grande que me ha podido pasar en la vida porque llevo 50 años participando en la cordà». Asimismo, también aclaró que «no sé si la gente se puede imaginar esa satisfacción que supone ostentar este cargo pero es lo más importante que le puede pasar a un paternero». En ese sentido, el Coeter Major también reflexionó sobre la labor de la Escoleta del Foc en Paterna: «Hacemos cordàs con querubines, infantiles y juveniles con el objetivo de educarlos para que esta tradición pueda seguir y no cometan ninguna imprudencia cuando entren al recorrido con 18 años».

«Curro» también relató que los mejores consejos que se dan a los jóvenes que se inician en la tradición son «el respeto a los compañeros y el hecho de no beber alcohol en la cordà». «Cuando se tiran cohetes debemos tener los cinco sentidos en el espectáculo porque le puede ocurrir cualquier cosa al compañero de delante y hay que poder ayudarle».

Esa explosión continua de luz y color, que hace única a la capital de l'Horta Nord, demostró cómo la Gran Cordà, declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en 2017, no tiene rival ni comparación posible. Según el Coeter Major, aquello que marca la diferencia en una cordà es la continuidad, es decir, que hay que sacar los cohetes del cajón cuando exista el fuego: «Hay que estar mirando al tirador de enfrente para ver cuando le ha pegado fuego y ha tirado los cohetes al suelo. En ese momento es cuando hay que empezar a tirar, es decir, mientras los cohetes de mi compañero se apagan, los míos se encienden y nace el ritmo en la cordà».

El acto principal de las fiestas mayores de Paterna congrega cada año a tiradores veteranos y debutantes. Entre ellos se encontraba Sonia Font, una cohetera que se ponía el mono de piel de la Gran Cordà por primera vez gracias a la implicación de sus amigos: «He notado los nervios lógicos del principiante pero luego he disfrutado muchísimo». La vecina de Paterna también manifestó que «pensé en salirme del recinto porque había mucho fuego y era complicado respirar si no tenías experiencia pero me he quedado porque sentía que estaba participando del acto más importante de todas las fiestas de Paterna». Asimismo, Sonia Font explicó que le recomendaron mover los pies para que no se enganchara ningún cohete en los talones, vigilar a los compañeros para ayudarles y proteger el cajón para que no explote: «No sabemos si vamos a tener un problema porque forma parte del azar y del vuelo que coja el cohete pero el mejor consejo que me dieron fue que disfrutara».

Santiago Veintimilla, que lleva entrando casi un cuarto de siglo en la fiesta, salía con el cajón de los cohetes de recuerdo: «He sentido mucha intensidad, calor y pasión porque creo que ha sido uno de las mejores cordàs gracias a la calidad del cohete». En ese sentido, Veintimilla explicó que la calidad de un cohete radica en «que prenda rápido, que no haga mucho humo y que levante su vuelo». La explosión de pólvora marcó la diferencia en la madrugada del lunes y se encargó de enviar hacia la eternidad una nueva cordà en Paterna.