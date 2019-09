Las plazas de Torrent acogen a más de 5.100 espectadores con Cinema Nits

Los torrentinos y torrentinas han podido disfrutar durante las noches de verano de increíbles viajes al futuro, emocionantes aventuras, música e historias muy interesantes con Cinema Nits a la Plaça. Durante el mes de agosto, la plaza de la Libertad, el área recreativa de La Marxadella, la plaza de la Iglesia y, este año por primera vez, la plaza Pintor Miró se han convertido en acogedores cines de verano y han proyectado una variedad de películas que han reunido a más de 5.100 espectadores.

El pistoletazo de salida de las proyecciones lo dio la película Bohemian Rhapsody, un film que ha sido galardonado con cuatro premios Óscar y relata la historia de Freddie Mercury y su camino para convertirse en unos de los vocalistas más reconocidos mundialmente. La película, que se emitió en la plaza de la Libertad, fue todo un éxito y acogió a más de 800 personas.

La cartelera de la plaza de la Libertad se completó con otros títulos como Perdiendo el Este, Spider-Man: Un nuevo universo o Cómo entrenar a tu dragón 3, una propuesta dirigida no solo al público infantil, sino también al más mayor.

Al mismo tiempo, la plaza de la Iglesia ha sido otro de los emplazamientos donde se han emitido títulos como El mejor verano de mi vida, Mamma Mia! Here We go Again o Superlópez. Uno de los grandes éxitos fue Campeones, que acogió a más de 650 personas que no quisieron perderse esta emocionante película ganadora de tres premios Goya.

Por otro lado, la plaza Pintor Miró, que se estrenó este año como cine de verano, proyectó Jurassic World: El reino caído, reuniendo a más de 300 vecinos y vecinas. Por último, el área recreativa de La Marxadella, que emitió la película Campeones y que tuvo más de 110 espectadores.