Quart celebra un año más el festival Una Nit de Folk

Quart de Poblet acoge esta semana la 27 edición del festival Una Nit de Folk, considerado el más antiguo de la C. Valenciana. El programa arrancará el jueves 5, en la Plaça de l'església, con el espectáculo infantil Un Nit Folketa con la Orquestra Folksona. El viernes, en el mismo sitio y a la misma hora, taller de baile de bureo con el grupo. El So de Bassi. A continuación (21.30), cena de sobaquillo y para concluir la jornada: Bureo amb el Grup El So de Bassi

Para el sábado, está prevista de 10:00 a 14:00 horas en el gimnasio del CEIP Ramón Laporta, curso de baile tradicional y popular de Estonia con Tallinna Tantsuklubi Muusikud. De 19:00 a 21:00 h. en la Plaça de la Creu, habrá taller de baile con Corrandes son Corrandes. A las 21 horas en la Plaça de l'Església, cena de sobaquillo, y a las 22:30 h. en las calles Rossinyol, Major, Portalet i Plaça de l'Església, habrá Cercavila y dansà popular con Tuzer. Como colofón, una Nit Folk, con los conciertos de : Tallinna Tantsuklubi Muusikud y Corrandes son Corrandes.