Compromís per Paterna denuncia el "abandono" del Portal de Transparencia

Compromís per Paterna ha denunciado el "abandono" por parte del ejecutivo del Psoe del Portal de Transparencia del municipio. La formación valencianista ha puesto de manifiesto este "abandono" al mostrar que desde su salida del gobierno, la pasada legislatura, el Partido Socialista no ha trabajado nada en este sentido. "Cualquiera que entre en el portal se dará cuenta de lo poco que ha trabajado el equipo de gobierno en cuanto a la transparencia, no puede ser que más de un año después de nuestra salida del gobierno municipal aparezca todavía como responsable del Portal de Transparencia nuestro ex concejal Santiago Lucas", ha manifestado la concejal de Compromís per Paterna, Neus Herrero.

La formación valencianista también ha informado que en el portal todavía aparecen los concejales y concejalas de la legislatura pasada y ninguna información sobre los nuevos corporativos de los diferentes partidos que forman a estas alturas el pleno municipal. En este sentido, Compromís exige que se publique inmediatamente toda esta información, así como los sueldos de cada uno de los corporativos. Por otro lado piden conocer el estado de tramitación de la Ordenanza de Transparencia atendiendo en su punto aprobado en el pleno ordinario del día 31 de octubre de 2018, puesto que, según la formación, "parece que todavía esté guardada en un cajón, cuando estuvo realizada por la participación ciudadana de vecinos y vecinas y tan sólo faltaba su aprobación por parte de secretaria".

Fuentes de la coalición valencianista afirman que "esta carencia de transparencia del ejecutivo del Psoe es muy preocupante para la ciudadanía, en el Portal también tienen que venir reflejadas, poniendo un ejemplo, la publicación relativa a los contratos menores, las últimas publicadas son del año 2018, y los costes de las campañas de publicidad. Dos materias especialmente sensibles para la ciudadanía por qué es donde mayoritariamente se producen los pufos".

"Exigimos al Psoe que el Portal de Transparencia vuelva a estar operativo con la información correspondiente para toda la ciudadanía. Para nosotros la transparencia es un pilar básico y fundamental en la política, así lo demuestra el hecho de que nosotros fuéramos el único Grupo Municipal que publicaba la agenda diaria de sus concejales y concejalas para que la ciudadanía tuviera acceso a esta, nuestro sueldo y las aportaciones que realizamos a nuestro partido", ha concluido Neus Herrero.