Un escriptor compromés

Cristòfor Martí i Adell, mestre, escriptor, doctor en Filologia Moderna, intel·lectual i veí d'Alboraia, ens ha deixat als 79 anys. Un home de bé, volgut per les persones amigues i la família, compromés amb el seu poble i que va recolzar moltes causes justes allà on va estar. Un alboraier que ha portat la seua forma d'entendre la justícia, la llibertat, l'honestedat a altres parts del món i on també es va impregnar d'altres formes de viure. El Cristòfor Martí que despedim va fer vida normal fins a quasi els seus últims dies. A finals del passat mes de març va presentar les reedicions de tres dels seus llibres en un acte que va resultar un èxit, i l'últim llibre publicat el va traure a l'abril.

El seu llegat literari, format per més de quinze obres, toca la realitat més pròxima ('Els Gelats tradicionals d'Alboraia' o els dos llibres 'Alboraia Memòria Gràfica'), la història local i l'assaig ('Raó d'Estat'), la cultura tradicional ('Les nostres endevinalles' i 'Els contes de l'Horta', els dos reeditats i augmentats) i el relatsautobiogràfic ('Els treballs manuals d'un mestre', l'últim llibre publicat o 'Compromís social i polític'). Al capdavall, una obra completa i sòlida, extensa, i que fa importants contribucions, des de la investigació i l'experiència. Una obra, a més, en valencià, com un compromís personal amb la llengua que Cristòfor va aprendre de sa mare i de son pare, i als carrers d'Alboraia, i que reivindicava com un dels principals senyals d'identitat del poble valencià.

Cristòfor era una persona agraïda i generosa. Un filàntrop a la seua manera. Els dos volums 'Alboraia Memòria Gràfica', varen ser en gran part finançats per ell. Ho puc dir perquè sé que no li importava que se sabera, encara que a ell no li agradava fer ostentació. Els fons recaptats d'estes obres s'han destinat i es destinen encara a fins benèfics o culturals d'entitats alboraieres. Unes altres obres com 'El nostre refranyer' o 'Els contes de l'Horta', han sigut una fita en la recuperació de la tradició oral popular de l'Horta Nord. Des de la seua posició de professor de l'Institut de Massamagrell, Cristòfor va fer una feina importantíssima de recuperació en Horta Nord. "Vaig decidir respectar la integritat de les històries que m'arribaven. Per no alterar la genuïtat del text, he fet mínimes alteracions respectant si eren normatius, els dialectalismes, de forma que amb aquest treball pretenc recuperar la veu del poble, del nostre poble", destacava Cristòfor Martí en la nota de premsa prèvia a la seua última presentació de llibres a Alboraia, el 26 de març. Quasi totes les seues obres han sigut publicades a l'editorial L'Eixam de Tavernes Blanques.

Se'n va un home compromés, des de l'escriptura, però també des de la seua actitud enfront de la vida i de la mort. Algú que deia el que pensava, i que pensava que ajudar unes altres persones era tan important com autoajudar-se. Se'n va una persona que tenia molt a oferir, i va lluitar per donar-ho a qui ho podia necessitar. Estic segur que Alboraia el reconeixerà com mereix i sempre el tindrà en la memòria com una de les persones que han fet molt pel poble. El treball, l'obra i la perspectiva de Cristòfor Martí i Adell resta per a Alboraia i per a la Humanitat. El temps compartit amb ell, ens queda a moltes persones com un valuós tresor. Et trobarem a faltar, Cristòfor.