Muere el escritor alboraiero Cristòfor Martí Adell

El escritor Cristòfor Martí Adell (Alboraia, 1940), ha fallecido hoy a los 79 años de edad. El velatorio será en su domicilio (c/Salvador Giner) desde las 19.30 horas de hoy, y el sepelio será mañana a las 17 horas en la parroquia de la localidad.

El maestro, licenciado y doctor en Filología, deja una prolífica producción literaria de novelas, narraciones cortas, cuentos infantiles, además de una recopilación de carácter etnográfico como adivinanzas, refranes, trabalenguas y cuentos populares. En esta linea está también "La xufa i els gelats tradicionals valencians".En los últimos años, Martí disfrutó de su jubilación dedicando tiempo a la agricultura y escribir, su gran pasión,

El filólogo es autor de una variada producció literària: La vera fortuna de J. Xarpa (Edebé/Marjal, 2000); La roda de la Fortuna (Premi Vila de Puçol 1985, editat per Editorial Bonaire, València, 1986), Babel, Babel (Premi L'Encobert de la ciutat de Xàtiva; Xàtiva, 1987) La llarga guerra de M. B., memòries d'un republicà espanyol en la nostra Guerra Civil i en la Segona Guerra Mundial (Premi de narrativa L'Alcúdia 1985 i editat per L'eixam, València, el 1992; Contes de l'Horta (Santillana/Voramar, 1998), El regal més bonic (Premi Empar de Lanuza 1997 de l'Institut Municipal de Cultura de Meliana que l'dità el 1998), El gos invisible (Edebé//Marjal, 2005); Contes de l'Horta, Les nostres endevinalles (primera edició: Bonaire, València, 1984, i segona: Edicions El bullent, València, 1991), El nostre refranyer (primera edició: L'esquer, València, 1988, i segona: L'Eixam Edicions, València, 2009), Travallengües. La dificultat com a repte (Denes Editorial, València, 2006).

Una de sus narraciones, aparecida Babel, Babel, da cuerpo y título a la película "El hombre de la nevera", del director Vicent Tamarit.