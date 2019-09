La peña Kuba gana el concurso de paellas de Alaquàs

La veterana peña de amigos con 27 años de existencia, ha sido la ganadora del galardón a la mejor paella por primera vez en la suya historia. El premio fue recogido por el cocinero y el artífice principal Vicent Andrés acompañado de Francisco Planells amigo y miembro también del colectivo

La Peña la Kuba ha sido la ganadora del XLV Concurso de paellas de Alaquàs. Este año la cita organizada por la Junta Central de Peñas y el Ayuntamiento de Alaquàs ha batido el récord de participación con un total de 165 paellas inscritas. El presidente de Junta Central de Peñas, José Martínez Medina, acompañado por el Alcalde de Alaquàs Toni Saura entregaron los premios ayer lunes 2 de septiembre en el Claustro del Castell de Alaquàs.

El resto de colectivos premiados, por este orden han sido: el grupo de amigas formado por Manuela, Carmen y Elena que por primera vez cocinaban su paella para el concurso, la falla Virgen del Olivar, Peña el Drac, Peña l'Espardenya, Peña el Canut y dos pandillas jóvenes de amigos y amigas.

Durante la cita también se conoció el nombre de los ganadores y ganadoras de los premios a las tres mejores camisetas con Mirada Violeta. Un concurso que tiene por objetivo fomentar, dentro de un ambiente festivo mediante la creatividad de las personas participantes, la difusión de lemas, mensajes e imágenes no sexistas.

Los premios que fueron entregados por la regidora de Igualdad Elena Àlamo, fueron los siguientes: el primer premio en la categoría colectiva ha estado para Just Fun que presentó la camiseta "*Las chicas solo quieren divertirse" "Girls Just Wanna Have Fun", segundo premio para las Clavariesas de los Dolores 2019 con el lema "La vida como la paella a partes iguales" y tercer premio para Pilar Monzón con su diseño "Libertad, igualdad, festividad".

En cuanto a la categoría individual, el premio fue para Nerea Gómez-Lobo Guillén por su trabajo "Porque quiero, porque puedo y porque me da la gana". Desde la organización se agradeció al resto de participantes su implicación y trabajo para la presentación de los diseños.