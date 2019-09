El PP critica la falta de control del gobierno en la cabalgata de Alaquàs

la polémica generada en la cabalgata de fiestas de Alaquas por la conductaiina propiada de algunos de los participantes ha sido recogida por el PartidoPopular de la localidad para pedir responsabiliddes sal actual gobierno local, con mayoría absoluta socialista, al que tacha de haber realizado «dejadez de funciones» para solucionar un formato que ya está dando problemas años atrás.

«No hay que demonizar a ningún grupo, la culpa no la tiene los clavarios de Sant Miquel 2019, porque estas mismas personas salen en la ofrenda y no pasa nada. Lo que falla es el modelo de cabalgata, algo que venimos denunciando hace tiempo y ante lo cual el ayuntamiento no ha tomado medidas», explica Pepe Pons.

El edil popular afirma que Alaquàs tiene la suerte de contar con muchos colectivos y asociaciones «y hay que repensar un modelo de cabalgata, que sea mas integrador, que sea gradable para todos, tanto para los que participan como para los espectadores».

Para el PP, la solución pasa por convocar el Consell de Festes, «volver a reunirse con todos los colectivos y entre todos repensar el modelo de cabalgata para el próximo año».

Disculpas en redes sociales

Los clavarios de Sant Miquel 2019, y no los clavarios del Crist como erróneamente publicó este diario ayer, han emitido un comunicado en Facebook pidiendo «disculpas públicamente a todos los espectadores de la cabalgata por nuestro comportamiento, y nos comprometemos a llevar adelante de forma ejemplar los próximos actos de la clavaria».Rectificación que ha sido acogida de forma diferente por los vecinos.