Xirivella refuera su seguridad e implanta un punto violeta

Xirivella se acerca a los días más señalados de sus Fiestas Mayores reforzando el dispositivo de seguridad. En cumplimiento de aquello pactado en la última Junta Local de Seguridad con la asistencia del subdelegado del Gobierno, las policías local y nacional han preparado un despliegue especial de efectivos para "garantizar que todo funciono correctamente durante los actos más sensibles de las fiestas", según palabras del regidor de Policía y Seguridad Ciudadana, Vicent Sandoval.

Concretamente, para la Noche de los Higos del 7 de septiembre que suele alargarse hasta las seis de la madrugada, se ha acordado una presencia "importante" de agentes antidistrubios que trabajarán codo en codo con los agentes de la Policía Local. Se pretende impedir la repetición de los incidentes que, durante este verano, se han vivido a otras localidades de l'Horta Sud. Esa noche el Ayuntamiento de Xirivella ha organizado una sesión de Djs como colofón a las paellas repartidas por toda la población. La fiesta nocturna se concentrará en la Plaza Gerardo Garcés.

La otra cita "sensible" de las fiestas locales de Xirivella es la actuación de la Orquesta Montecarlo, famosa por su gran número de seguidores. Este espectáculo está previsto para el domingo 8 de septiembre, víspera del Día de Cristo de la Luz, también a la Plaza Gerardo Garcés. Para potenciar la festividad del acto se ha programado un descanso, durante el cual se disparará el Gran Castell de fuegos artificiales.

Con motivo de las Fiestas mayores de Xirivella 2019, el alcalde de la localidad, Michel Montaner, ha gritado en varias ocasiones "a participar con respeto y civismo". Durante el Pregón Institucional, celebrado el 31 de agosto, Montaner hizo mención especial al necesario respeto hacia las mujeres, y pidió a la población que Xirivella "no sea noticia por ningún capítulo de agresión machista."

En este sentido, y por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento instalará un Punto Violeta durante la Noche de los Higos para "concienciar, prevenir y sensibilizar de la importancia de unas fiestas respetuosas y en igualdad", según palabras de Francisca Martínez, regidora de Igualdad. El Punto Violeta, operativo durante la noche y madrugada del 7 al 8 de septiembre al Parque Clara Campoamor, estará atendido por un equipo del CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales), y servirá tanto para informarse como para atender cualquier caso de agresión sexual.

En paralelo, la Casa de la Mujer de Xirivella ha editado un decálogo donde se detallan derechos y obligaciones de cada cual. Entre otras cosas, se recuerda que las fiestas o el consumo de alcohol no garantizan ningún tipo de impunidad, y que la forma de vestir o de bailar de cada mujer no autoriza ningún hombre a tocarla o asediarla si ella no da un consentimiento explícito. "En fiestas no vale todo. El NO sigue siendo NO", sentencia el documento.