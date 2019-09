Alboraia defiende que el nuevo PGOU respeta la Ley de la Huerta

El Ayuntamiento de Alboraia ha respondido a las acusaciones vertidas por el colectivo ecogista Per l'Horta, en las que aseguraba que el Plan General de Ordenación Urbana sobre el que trabaja el ayuntamiento, «contempla la eliminación de 264.000 metros cuadrados de huerta protegida, cuatro veces más que la ampliación de la V-21».

Así, el gobierno socialista de Alboraia afirma que para confeccionar el documento del nuevo PGOU «se ha trabajado de acuerdo con el PAT y la ley de la Huerta, normativa propuesta y aprobada por el Gobierno del Botánic en las Cortes Valencianas, y que se ha respetado al milímetro por el Plan ahora expuesto al público».

Sin embargo, «a pesar de que cumplimos escrupulosamente lo que estipula la ley aprobada para proteger la huerta y tras llevar a la Sectorial de Urbanismo de Alboraia, donde están los colectivos vecinales y Per l'Horta, para que conociesen todo el proceso de mejora y los avances con la Consellería, resulta que se nos acusa de no informar a nadie y de desproteger la huerta», lamentan.

Además, la corporación que lidera Migue Chavarría recueda que los mismos grupos políticos que han votado en las Corts el PAT y la ley de la Huerta, a pesar de conocer el proceso llevado a cabo de adaptación al PAT y la nueva ley y poder comprobar que se cumple el crecimiento que asignado a Alboraia, «se permiten votar en contra de la exposición al público del proyecto para que todo el mundo pueda alegar lo que crea conveniente».

Alboraia ha trabajado la reforma del futuro Plan General presentado por el PP en 2011 para rebajar sustancialmente la ocupación de la huerta, directamente con la conselleria y sobre todo con Compromís a través de Lluís Ferrando, Director General de Territorio, y sus técnicos, al tiempo que la Conselleria avanzaba en la reforma del PAT y elaboraba el Pativel y la Ley de la Huerta. «¿Y ahora resulta que, según estos grupos no tenemos que ajustarnos a nada de lo legislado y aprobado?», preguntan los socialistas.

Por otra parte, el gobierno socialista acusa a los colectivos críticos con el PGOU, de «hacer trampa cuando cuentan como nuevos los sectores ya urbanos de las playas, que están pendientes de desarrollo, y no necesitan el Plan General para hacerlo, o el sector de Peixets que efectivamente es parque, aunque no le añaden el apellido "Agrario", porque ellos saben que se recupera el cordón dunar, se rehabilita la huerta, que supera los 50.000 m2 y se realiza únicamente un humedal donde se derivan las acequias para su depuración y filtrado con procedimientos ecológicos y que devolverá al mar agua limpia y sana procedente de las acequias o la depuradora. Y no se construye ningún edificio, ni paseo, ni nada de nada, más allá de caminos de paseo y carril bici o el mismo humedal».