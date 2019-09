Sonrisas y lágrimas en la vuelta al cole

Arranca un nuevo curso escolar para más de 134.500 menores de la comarca de l'Horta: 73.047 de Inantil y Primaria, 35.309 de ESO, 17.428 de FP y 8.790 de Bachillerato. Es un día de emociones contrastadas. Las lágrimas de los alumnos, sobre todo de los de Infantil y más los que estrenan aulas de 2 años gratuitas se unen a las lágrimas de sus familiares y su preocupación por si «estará bien». Lágrimas que contrasta con la alegría y las sonrisas de los más mayores, los alumnos de Primaria y la ESO que vuelven a ver a sus amigos y amigas después de un verano separados, y también de sus familias, que anhelaban tener tiempo libre y un hogar más silencioso.

Sonrisas y lágrimas también por las instalaciones. Alegría la de los padres de los 135 alumnos del Centro de Educación Especial la Encarnación de Torrent que por fin, después de 14 años en barracones, estrenaban colegio. Ayer no era un inicio de curso más, era un día «histórico». Así lo calificaban las madres y padres en el primer día de clase. Han sido años de reivindicaciones y de estudiar en barracones, con calor y goteras. Y por fin estrenaban unas modernas instalaciones, tras una inversión de la Generalitat de más de cuatro millones de euros.

Manolo y Mari Carmen han sido de los padres que han abanderado todos esos años de lucha, en los que incluso ocuparon la presidencia del AMPA. Ayer acudían con su hijo un curso más, y ya iban once. Aunque era diferente. «Para padres, profesores y para los niños, hoy es un día histórico. Después de muchos en años en barracones que no cumplían con las condiciones mínimas necesarias para estos niños, que son especiales», reivindicaba Mari Carmen, a la salida del centro. «Estamos que no nos lo creemos. Las instalaciones son preciosas y por lo que hemos visto es todo perfecto para ellos. Está muy bien, es una maravilla».

Pese a la felicidad, Mari Carmen no dejó pasar la oportunidad para recordar que la infraestructura «llega tarde, muy tarde. Han sido años de llamadas, de tener que salir corriendo de nuestras casas cuando llovía porque los barracones tenían goteras, de soportar muchas mentiras del PP que nos prometió el oro y el moro en plena campaña... Finalmente tenemos que agradecer al nuevo gobierno que haya hecho realidad este nuevo centro realidad que para los padres es una emoción». Su marido Manolo, coincidía en la felicidad por el estreno. «Esto no tiene nada que ver con lo que teníamos antes. Ahora lo que esperamos es que el material y todo lo que necesiten, vaya acorde con estas nuevas instalaciones», apuntó.

Maxi era otro de los padres que acompañó a su hijo, de diez años, a la nueva la Encarnación. «La verdad es que empezamos el curso con mucha ilusión. Mi hijo es todavía pequeño y este nuevo colegio, permitirá que acabe su edad escolar con 18 años en unas buenas instalaciones», afirma. Maxi reconocía que su hijo afrontaba «muy ilusionado» el primer día de curso «y con muchas ganas de conocer las nuevas instalaciones por dentro». También Julian y Raúl acudían con sus hijos en el primer día de clase. «Es impresionante. Se ve que han hecho una buena inversión y que los niños la necesitaban. El cambio ha sido grandísimo», decía el primero. «Este colegio está mucho mejor, con todo adaptados para ellos», resaltaba.



Aula de 2 años en barracones

Una alegría que contrasta con la incertidumbre de las familias que han llevados a sus hijos al CEIP Rajolar, que un año más iniciarán el curso en barracones pese a que ya están en marcha la sobras del nuevo colegio. «No sabemos nada. Tuvimos una reunión en el centro después de semana Santa y nos enteramos por la prensa de que comenzaron las obras del nuevo colegio este verano», señalan desde la Ampa. «Una vez inicie el curso ya intentaremos sentarnos a hablar con la dirección a ver si nos pueden dar información, porque no sabemos si tendremos nuevo colegio el curso que viene o habrá que esperar».

Además este año el curso arranca con una nueva aula de Infantil de 2 años. «Nos imaginamos que también habrán contado con ellos porque además se supone que en el nuevo centro habrán dos líneas y no una como ahora», explican desde la Ampa.

«Mi hijo que empieza sexto de Primaria no verá el cole nuevo», decía una de las madres. «Yo -apunta otra madre- como tengo dos hijos más pequeños espero disfrutar de las nuevas instalaciones aunque tengo que decir que hay un concepto muy negativo de los barracones desde fuera cuando la verdad es que están muy bien, tienen su aire acondicionado, son amplios y ya les gustaría a algunos colegios tener este patio, pero bueno, el colegio nuevo estará aún mejor».