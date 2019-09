Mor l'única dona dels «deu d'Alaquàs»

Dimecres va morir Laura Pastor. Havia nascut a Cantavieja l'any 1934. Es va llicenciar en Filosofia i Lletres (branca d'Història) en la Universitat de València. Fou becària del Consell Superior d'Investigacions Científiques i de l'Instritut Benedetto Croce de Nàpols. Estava jubilada del seu treball com professora d'Història.

Es va fer especialment coneguda el juny de 1975 quan fou detinguda per la policia juntament a altres 9 líders polítics i sindicals valencians. Era la única dona entre aquells que van ser coneguts com els 10 d'Alaquàs. L'objectiu dels quals era configurar el Consell Democràtic del País Valencià, amb la intenció de constituir, després del trencament democràtic, el Consell de la Generalitat. Va ser la primera vegada en la història valenciana que un organisme amb vocació nacionalista resultava empresonat. Ella era la representant del Partit Carlista del País Valencià (PCV) al dit Consell.

Com a secretaria general del PCV i activista cultural, va sofrir diverses prohibicions de conferències sobre el socialisme i l'autogestió arreu del País. No solament ve estar perseguida durant els darrers anys de la dictadura franquista, sinó també durant els primers anys de la Monarquia. Tan és així que el seu partit no va ser legalitzat i no es va poder presentar a les primeres eleccions de 1977 com a tal, raó per la qual ho va fer com una candidatura independent on, a Castelló, estava encapçalada per Laura Pastor.

Va ser una feminista en el sentit de considerar la igualtat d'homes i dones, sense cap tipus de discriminació ni privilegi. Els darrers anys estava delicada de salut i conseqüentment apartada de la política activa.

El funeral es va celebrar ahir al cementiri de València.

Descanse en Pau.