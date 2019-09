El PSPV de l'Horta Sud se fractura por la presidencia de la Mancomunitat

Parecía un hecho consumado que la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, se iba a convertir en la nueva presidenta de la Mancomunitat de l'Horta Sud, relevando a Carlos Fernández Bielsa. Sin embargo, la ejecutiva del PSPV en la comarca celebrada ayer dio un giro inesperado a los acontecimientos. La reunión terminó con Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, como candidato a la presidencia de la entidad que engloba una veintena de municipios.

El resultado de la votación celebrada ayer, según los partidarios de Luján, fue de 19 votos a favor de este candidato y ninguno en contra. Sin embargo, lo más significativo de la jornada fue que hasta una docena de componentes de la dirección comarcal -partidarios de Sanz-, según ha podido saber este diario, abandonó la sala antes de tener lugar la votación. Un portavoz del sector de Sanz criticó, además, que algunos se quedaron para mostrar su rechazo a la candidatura de Luján, «pero fueron contabilizados como votos a favor del alcalde de Aldaia».

Esta situación evidencia una fuerte ruptura en los socialistas de la comarca, que no han alcanzado un acuerdo sobre la persona que finalmente optará a la presidencia de la Mancomunitat. De hecho, mañana lunes estaba previsto que se eligiese al sustituto de Bielsa pero es posible que se atrase el pleno porque de momento hay dos candidatos: Luján y Sanz. En principio, Luján cuenta con el respaldo del sector ciscarista y las agrupaciones de Torrent, Picanya, Aldaia, Picassent y Albal. Guillermo Luján aseguró ayer a Levante-EMV que «siempre he manifestado mi disposición a compañeros y al partido, respetando los procedimientos. Todos los que nos hemos presentado somos más que válidos. Será la ejecutiva la que debe hacer la propuesta a iniciativa del secretario general». Por su parte, Andrés Campos, secretario general del PSPV de l'Horta Sud, explicó que «jamás ha habido un pronunciamiento de la ejecutiva, del secretario general y órgano competente» sobre quién iba a ser presidente de la Mancomunidad. «Sí ha habido consultas y hay gente con ganas y con intención de presentarse, pero nunca ha habido una declaración en nombre de la ejecutiva», añadió. Mientras, Eva Sanz lamentó que «no ha habido debate en la ejecutiva» de ayer. «Independientemente del candidato que sea, como mínimo esperas un debate abierto, la sorpresa ha sido cuando se ha prohibido. Discrepo de la legitimidad que tiene una ejecutiva comarcal para tomar este tipo de decisiones porque no esta reglado en ningún estatuto y porque es el grupo socialista de la Mancomunidad el que debería tomar esta decisión», sostuvo. Sanz recordó que ha presentado «firmas con apoyos de 14 poblaciones de la comarca, de los 19 pueblos que la forman». «Me ha parecido una tomadura de pelo», dijo Sanz para avanzar que «hemos pedido un comité comarcal extraordinario para las 18 horas de mañana donde la militancia ejerza su opinión y pueda debatir». Sanz cuenta con el apoyo de Bielsa y el 2.0.