El PP denuncia que Moncada gasta destina 300.000 euros en las fiestas, "pero ni un euro a becas de transporte"

La partida presupuestaria para becas de transporte del Ayuntamiento de Moncada continúa estando a cero. Así lo denuncia el grupo popular del municipio y pide explicaciones al equipo de Gobierno por "preferir gastar más de 300.000€ en las fiestas patronales, pero no invertir ni un euro en el desarrollo del talento y el apoyo a la labor académica de los jóvenes de la ciudad".

Desde la llegada del PSOE al consistorio, en el año 2015, se suprimieron estas ayudas alegando que no era 'obligación' del Ayuntamiento. En efecto, esta competencia corresponde a la Generalitat, pero eso no implica que el consistorio pueda poner en marcha el procedimiento administrativo correspondiente para convocarlas. "Que no esté obligado a hacerse no imposibilita, ni deslegitima que pueda llevarse a cabo", afirma el concejal popular Víctor Gallego.

"Es una cuestión de voluntad política. La Escuela Infantil Municipal y Conservatorio Profesional de Moncada son competencias también impropias, es decir, el consistorio no tiene la obligación de prestar esos servicios y cuentan igualmente con financiación municipal. Una prueba más de que si se quiere, se puede", añade.

Desde la oposición recuerdan que durante la última legislatura de gobierno del Partido Popular en Moncada (2011-2015) se becaba a más de 250 estudiantes de esta localidad cada año con una partida presupuestaria de 80.000€. "Decidimos mantener esta beca aún cuando la crisis agraviaba la economía a todos los niveles. Consideramos fundamental que todos aquellos estudiantes que se desplazaban diariamente en transporte público a Valencia u otras localidades cercanas, pudieran llevar a cabo sus estudios sin un sobrecoste en transporte", añade Gallego.

La ayuda estaba fundamentada en criterios técnicos y sociales, como la renta de la unidad familiar y costeaba el 50% del importe total del precio. Se entregaba en formato tarjeta y tenía validez por 9 meses. Por ello, desde las filas populares denuncian la "falta de voluntad política" del equipo que encabeza la alcaldesa de Moncada, la socialista Amparo Orts.

Desde que el tripartito alcanzó el gobierno de la Generalitat Valenciana el precio del abono de transporte público se ha encarecido considerablemente. "Para que un vecino de Moncada pueda estudiar en la Universidad o Ciclos Formativos, fuera de la ciudad ha de abonar cerca de 500€ solo en concepto de transporte cada curso", sentencian los populares.

La contrapartida, 14.000€ para un festival

En este sentido, destacan la cantidad invertida, por ejemplo, en un festival 'holi', realizado el año pasado en el municipio, que supuso 14.000€ a las arcas públicas y no obtuvo más de unas decenas de asistentes. "Si el equipo de gobierno decide invertir ese dinero en una fiesta de polvos de colores no estamos hablando de si se trata de problema de dinero. Es una cuestión de prioridades", concluyen.

La partida presupuestaria destinada a Juventud es de 23.000€ y se encuentra "congelada" desde los presupuestos del año 2014, cuando la situación económica no era comparable a la actual. En el 2017, el equipo de Orts aprobó unos presupuestos, que caducaron a los 30 días, y en ese momento tampoco hubo voluntad política para aumentar la partida.

Cabe señalar que 2014 fue el último año que la Consellería concedió este tipo de ayudas, por lo que en la actualidad, tan solo es posible optar a estas becas a través del Ministerio de Educación.