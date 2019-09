El PP de Torrent reclama a Pedro Sánchez el dinero que le corresponde a Torrent

La portavoz del Partido Popular, Amparo Folgado ha presentado una moción en el Ayuntamiento de Torrent para exigir al Gobierno de España que transfiera a Torrent el dinero que le adeuda por la retención en la actualización a 2019 de la participación en los tributos del Estado. Así como también, reclama al gobierno de España los recursos necesarios para apoyar el esfuerzo presupuestario que están realizando los municipios para atender el incremento de las retribuciones de los empleados públicos, previstos por el Decreto Ley.

Folgado afirma que "tener un gobierno en funciones y en precampaña electoral no es excusa para no transferir a los ayuntamientos el dinero que les corresponde constitucionalmente". Además, la portavoz popular denuncia que "si el gobierno del Sr. Ros en Torrent no reclama a Pedro Sánchez lo que corresponde a nuestra ciudad, lo haremos desde la oposición que somos mayoría".

Además, Folgado ha solicitado a Ros información acerca de los fondos previstos para desarrollar el Pacto contra la Violencia de Género, de los cuales tocan a Torrent más de 30.000 euros y las ayudas al Transporte Público, ya que según la concejal popular "sabemos que el gobierno de Sánchez no está transfiriendo a los ayuntamientos las cantidades que les corresponden del Pacto contra la violencia de género ni las ayudas al transporte urbano".

El gobierno de Sánchez no ha actualizado a 2019 la participación en los tributos del Estado, de los cuales a Torrent se destinan 2.972.772,19 euros según el Ministerio de Hacienda y también adeuda la liquidación de 2017. Además, el gobierno socialista tiene retenida la actualización del Fondo Complementario de Financiación, siendo las entregas a cuenta en 2019 de 17.784.098,35 euros a Torrent, según los datos del Ministerio.

Folgado afirma que "el gobierno de Sánchez está ahogando a los ayuntamientos, que son la administración más cercana a los ciudadanos y a quienes está provocando un perjuicio de unos 1.000 millones de euros, que de no entregar este año, no se podrán entregar hasta 2021, cuando se realiza la liquidación a dos años vista". Por lo que, desde el PP de Torrent se lamenta que "Pedro Sánchez está maquillando sus propias cuentas, ahogando a los ayuntamientos con tensiones de tesorería innecesarias y perjudicando a los ciudadanos, a quienes no se está bajando los impuestos ni mejorando los servicios que se podrían ofrecer con estos fondos retenidos".