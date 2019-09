Concierto en las fiestas por los 100 años de sociedad musical

El Musical de Sedaví acogió el concierto de fiestas por el centenario de la Agrupación Musical Santa Cecilia, en el que participaron las bandas juvenil, senior y sinfónica de la entidad. La juvenil, con la dirección de Enrique Andreu Muñoz, interpretó temas de Antonio García, Javier Pinto y Hans Zimmer. Por su parte la 'senior band' hizo lo propio con obras de Carlos Castellano, John Kander y Fred Ebb y cerró con «All of Me» y «Cha Cha Cha Senior» con arreglos de Daniel García Borrás, que dirigió su actuación. Y finalmente la banda sinfónica interpretó «Las Arenas» de Manuel Morales y «Overture To a New Age» de Jan de Haan, bajo la batura de Marita Primo Rocher. Manuel Sospedra resumió los 100 años de la sociedad.