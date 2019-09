Cs, Compromís y EUPV piden una prórroga de la exposición del PGOU

Los grupos municipales de Ciudadanos, Compromís y Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Alboraia elevarán al próximo pleno municipal una moción firmada por los tres partidos para que el equipo de gobierno prorrogue el periodo de exposición del Plan General de Ordenación Urbana que finalizará el próximo 30 de septiembre.

La moción, firmada por los concejales de las tres formaciones políticas, solicita que el periodo de exposición del PGOU "se prorrogue hasta que haya un verdadero proceso de participación ciudadana en el que los vecinos de Alboraia puedan opinar y participar en el diseño del pueblo que desean".

Ciudadanos, Compromís y EUPV piden, en la moción que presentarán al pleno, que este proceso de participación ciudadana sea "público, transparente y con alternativas reales". Las tres fuerzas políticas con representación en el pleno municipal de Alboraya exigen en la citada moción que ese nuevo proceso de participación ciudadana "contemple el estudio de los recursos y de las necesidades de Alboraya procurando la mejora de Alboraya con el mínimo crecimiento".

Las tres formaciones recuerdan que el Pleno del Ayuntamiento de Alboraia, con los votos del PSPV y del PP, acordó iniciar el periodo de exposición del PGOU por un periodo de tres meses desde su publicación en el DOGV el pasado 18 de abril. Ese periodo finalizaba el 19 de julio pero la presión ejercida por las tres formaciones, las críticas a la decisión unilateral del PSPV y del PP y los dos periodos electorales de abril y mayo obligaron al equipo de gobierno a ampliar el periodo de exposición hasta el 30 de septiembre.

Los tres partidos políticos consideran que el equipo de gobierno "no ha abierto un verdadero proceso de participación en el que se escuchasen las peticiones de los vecinos del casco histórico, de La Patacona y de Port Saplaya. El equipo de Gobierno presidido por Miguel Chavarría no ha tenido interés en realizar un proceso de participación ciudadana donde los vecinos de Alboraya pudiesen participar en el diseño de su pueblo y no que tengan que hacerlo ahora mediante alegaciones".