"Cs Torrent reclama que el consistorio se centre en temas que afecten al municipio", así lo ha expresado el portavoz, Raúl Claramonte tras una comisión informativa donde se han debatido dos mociones, una de Compromís y otra del PP, sobre la financiación de la Comunidad Valenciana.

Según Claramonte, "hay Comunidades Autónomas qué están claramente infrafianciadas, como Valencia o Murcia, entre otras, que están recibiendo menos financiación por habitante". "Esta situación se debe a la mala gestión de los gobiernos, tanto PP y PSOE", ha asegurado Claramonte.

En todo caso, ha defendido, "la financiación autonómica no es competencia del Ayuntamiento y por lo tanto no está en nuestras manos la solución". Para el edil, "perdemos tiempo y recursos porque este debate no tiene ningún efecto real, es papel mojado".

Además, el regidor de la formación naranja ha manifestado que "es curioso que el Partido Popular y Compromís hayan presentado dos mociones tan similares".