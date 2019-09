Cs insta al ayuntamiento a pedir al Consell que apruebe el Plan Agrícola para ayudar a los agricultores

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Almàssera, Jesús Pastor, ha instado al ayuntamiento a "solicitar a la Conselleria que, tal y como marca la ley, se apruebe un Plan Agrícola para la incorporación de ayudas económicas". "Esa es la manera eficaz de ayudar a los agricultores", ha destacado el concejal, quien también ha lamentado que "sigue costando dinero trabajar la tierra".

"Velar por la huerta no se puede quedar en la colocación de un mirador ni de un monumento, ha de ir mucho más allá", ha advertido el edil para referirse al 'mirador de l'Horta' y al corazón instalados en distintos pueblos de la comarca para poner en valor el patrimonio agrícola.

Sobre esta iniciativa, también ha criticado que "la promoción de la misma esté en francés e inglés y no en castellano". "No se entiende que se promocione le huerta en dos lenguas extranjeras, que está muy bien; pero no se haga también en una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Valenciana", ha explicado.

Para el edil de la formación naranja, "se está anteponiendo la ideología a la utilidad del mirador". "Si quitamos lenguas, reducimos el impacto ", ha asegurado.