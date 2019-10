Ciudadanos de Rafelbunyol insta a reabrir la biblioteca

El grupo municipal de Ciudadanos de Rafelbunyol ha criticado que la biblioteca no ofrezca una continuidad de servicio ya que durante el mes de agosto estuvo cerrada y también lo está actualmente. La razón es que la instalación dispone de una sola trabajadora, según fuentes municipales y en verano tuvo días de vacaciones, mientras que esta semana está de baja.

Por ello, Ciudadanos llevó al pleno una moción para reclamar la continuidad del servicio, que fue aprobada. La portavoz de la formación, Asunción García Botet, ha destacado que "el pleno ha instado al ayuntamiento a reabrir la biblioteca a iniciativa de Cs". "Nuestra moción se ha aprobado por unanimidad", ha celebrado.

"Esperamos que este apoyo se traduzca en que el equipo de gobierno se ponga manos a la obra y reabra lo antes posible la biblioteca", ha subrayado la edil, quien también ha asegurado que "es un servicio muy necesario, que se ha prestar durante todo el año, también en verano".

Según ha explicado García Botet, "para esta apertura ininterrumpida es imprescindible que se aumenten los recursos económicos y humanos". Por eso, ha indicado, "en la moción respaldada por todos los grupos políticos también se insta al consistorio a su estudio".

Por su parte, la concejala de Cultura, Alicia Piquer ha recordado que este año no ha sido la primera vez que la biblioteca se ha cerrado en verano por vacaciones de la encargada del servicio "aunque Ciudadanos lo desconozca". Además, la edila ha insistido en que "la portavoz de Ciudadanos ha de saber que no dar apoyo a los presupuestos del Gobierno de España, como ha hecho su partido, supone que los ayuntamientos estén ahogados y no puedan contratar personal".