Boira reclama infraestructuras que potencien la economía productiva

El comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, ha participado este miércoles como ponente en el Foro Empresarial con la conferencia 'Economia valenciana i infraestructures, situació i propostes de futur', que se ha celebrado en el Ayuntamiento de Aldaia y que inaugura el curso empresarial en l'Horta Sud.

En la actividad han participado también representantes de Florida Universitària, Fundació Horta Sud, Aesi, Agrupación Comarcal de Empresarios, AECA, Aembe, Asimanises, Asociación Empresarial de Torrent, València Parc Tecnológic, Idea't, IVEFA, ASIVISA Xirivella, Caixa Popular, Fepeval, Acype Catarroja, Catarroja Emprèn, Acypal, ACESE y APIP.

Boira ha realizado una reflexión sobre los diferentes cambios que se están produciendo en los diferentes escenarios económicos y globales. Para ello, ha comenzado con una descripción de las infraestructuras existentes relacionándolas con la actividad económica. "El crecimiento de la actividad económica y la mejora de la competitividad dependen de las infraestructuras y de la conectividad de las mismas", apuntaba.

En este sentido, el comisionado del Gobierno de España para el Corredor Mediterráneo ha estructurado la conferencia en cuatro puntos a analizar: las tendencias que incrementan la movilidad de las personas y de las mercancías; el problema de las emisiones y el cambio climático; las necesidades de ordenación de territorio; así como la importancia de la sociedad y de la economía global.

Desde estos puntos de partida, Josep Vicent Boira ha analizado lo que ha sucedido en los últimos años en las infraestructuras de Europa, España y la Comunitat Valenciana. En este sentido, el comisionado apunta que existe una baja productividad de inversiones en infraestructuras. "El ejemplo más evidente es que nuestros puertos no tienen acceso ferroviario. Por el contrario, la red AVE se ha desarrollado mucho pero no está colaborando al desarrollo de la economía productiva", ha explicado Boira. El puerto de Valencia ha sido uno de los ejemplos que puso Boira en su intervención ya que no dispone de conexión directa con Europa. "Es una barrera que hay que eliminar", sentenciaba el comisionado.

Después de un breve repaso a las infraestructuras, Josep Vicent Boira ha examinado el modelo de inversiones de España y en la Comunitat Valenciana, así como las necesidades de infraestructuras y las prioridades actuales. "El modelo general debe modificarse. Es importante incrementar la productividad que potencie nuestro modelo económico, un modelo que en la actualidad es de mano de obra poco cualificada y con actividad de baja productividad. Debemos evolucionar hacia un modelo de mayor productividad. Y para ello, hay que invertir en infraestructuras", ha defendido el comisionado durante la conferencia del Foro Empresarial.

La Comunitat Valenciana "todavía está muy a la cola de las infraestructuras", según aprecia Boira ya que es la cuarta autonomía en dotaciones de infraestructuras por habitante en España. Por tanto, ha insistido en la necesidad de recuperar las inversiones y conseguir el nivel de inversiones "que la Comunitat se merece a nivel estata"l. Para Boira es necesario "invertir más en infraestructuras que mejoren el cambio climático , un cambio sustancial hacia infraestructuras más sostenibles en la economía productiva".

"Se necesita que las administraciones definan nuevas prioridades y promuevan las reformas", ha exigido. Por ello, el comisionado ha aprovechado la jornada para hacer un llamamiento para que se repensaran las prioridades en la relación infraestructuras-economía. "Existe una importancia fundamental de describir la conexión con el puerto, el corredor Mediterráneo, nuevas conexiones, necesidad de estaciones intermodales y el corredor cantábrico-mediterráneo. Estas son las infraestructuras productivas que favorecerán el cambio a un nuevo modelo", ha puntualizado.

La necesidad de desarrollar estas infraestructuras que apunta Boira viene principalmente por una reducción de tiempo de transporte y de costes logísticos. "Con el Corredor Mediterráneo se reducirá un 44% el tiempo de viaje de las mercaderías y un 10% los costes logísticos", ha esgrimido. El conferenciante ha lamentado que, en estos momentos, ni Castellón ni Valencia, ni Sagunto, ni Alicante tienen conexión directa con el resto de Europa. "Ahora mismo se ha licitado la conexión, el acceso ferroviario al Port de Sagunt, pero vamos muy retrasados, sobre todo porque la globalización empezó hace ya algunos años", ha concluido.