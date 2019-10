El retraso en la siega del arroz trasladará las quemas a la segunda quincena de octubre

La Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha abierto el plazo para que se formulen la solicitudes de quema de la paja que genera el arroz. Estos permisos se conceden «con carácter extraordinario y únicamente por razones fitosanitarias» ya que el objetivo es ir elaborando un plan que permita acabar con las quemas de forma paulatima.

Tal y como establece el sistema pactado en su día con el sector, en 2019 se autorizan las quemas en la zona A de l'Albufera, que abarca los municipios más próximos a València, entre ellos las cuatro poblaciones arroceras de l'Horta Sud. En el resto de poblaciones productoras de arroz (básicamente las de la comarca de la Ribera) la paja se tendrá que recoger.

Para preparar todo el operativo, la conselleria acogió el lunes por la tarde una reunión en la que estuvieron representados todas las partes implicadas. La secretaria autonómica de Emergència climàtica i transició ecològica, Paula Tuzón, junto al director general de Medi Natural, Fran Quesada, resolvieron las dudas de organizaciones de agricultores y regantes, ayuntamientos, ecologistas y colectivos ciudadanos, que forman parte de la mesa de seguimiento de la paja del arroz. Las peticiones para las quemas tendrán que presentarse a la conselleria agrupadas por municipio, a través de los propios consistorios. Una vez cada petición tenga el visto bueno de la dirección territorial, podrá ejecutarse siempre que la aplicación que puso en marcha la conselleria ya el año pasado indique con el color verde que se dan las condiciones de calor o viento para ello.

El alcalde de Massanassa, Paco Comes (PP) ha agradecido que «la conselleria haya optado por un plan de transición y no por un corte drástico, mientras se trabaja en el plan definitivo para eliminar las quemas». Comes ha indicado que en Massanassa la recogida del arroz «va con bastante retraso este año» y todavía queda una buena superficie de campos por segar. «Aquí predomina la variedad bomba, es la mayoritaria, y se está recolectando ahora», explica. En este municipio, el sector del arroz ha trasladado al consistorio que la paja no estará preparada para quemarla «hasta finales del mes de octubre».

En Silla, el edil responsable de la materia, Felipe García, ha explicado que el consistorio ha optado por establecer un sistema por el que cada 'tancat' tendrá una única persona responsable de la quema (en total siete), que actuará con el asesoramiento de la guardia rural del término y estará encargado de tramitar la petición y de ejecutar la quema. «Una vez tengamos todas las solicitudes, las enviaremos a la dirección territorial», explica.

Por su parte, el presidente de los regantes de Sueca, Pepe Fortea, ha explicado que la demora en la cosecha en su zona es de una semana «ya que, en vez de llenar los campos del 1 al 5 de mayo, se inundarron con siete días de retraso, especialmente en Sueca y Cullera». Con todo, las variedades de 'fonsa', 'gleva', o 'el soto', las más tempranas, casi están recogidas y, esta semana, «se empezará a recolectar la J Sendra».

En la reunión, Fortea solicitóque «en la zona B se pueda soltar agua más pronto para introducir la paja en el terreno mezclándola con los fangos». Basándose en estudios del Cedex, dependiente del Ministerio de Agricultura, cree que el tradicional 'fanguejat' se alargaría 14 días y «hacer respirar a las raíces antes, realizando una mejor función clorofilica».