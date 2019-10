Ros insta a Medio Ambiente a desmantelar el vertedero

El alcalde de Torrent, Jesús Ros, ha instado a Conselleria de Medio Ambiente, como "administración competente" a desmantelar la antigua planta de tratamiento de residuos y llevarse las montañas de basuras que aún se acumulan en el interior, de forma que la parcela quede restituida como estaba en origen. En esta planta se produjo un incendio el pasado domingo, cuyos trabajos de extinción terminaron este martes por la noche.

Así lo planteará el mandatario socialista al director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, en la cita que la conselleria le ha concedido para el 11 de octubre. Aunque el consistorio lleva pidiendo una cita con la consellera Mireia Mollà (Compromís) desde el pasado mes de julio, esta ha delegado en Piquer para que asuma el asunto, por problemas de agenda.

La planta de tramiento de residuos derivados de la construcción y otros, técnicamente conocida como Gemersa, abrió sus puertas en 2007 en la partida de la Contienda de Torrent y en el año 2015, tras numerosas quejas y denuncias de diferentes entidades (una de ellas llegó a la Unión Europea), la Conselleria de Medio Ambiente ordenó la clausura por considerar que la empresa gestora había incumplido los términos de la licencia e inició expediente sancionador.

Aunque la actividad ya no existía por haber quebrado la gestora, la planta siguió acumulando en su interior toneladas de residuos en gigantestas montañas. En la instalación se han producido diversos incendios, uno de ellos en el año 2015, cuando las llamas se mantuvieron casi 20 días, porque a pesar de apagar la superficie, continuaba ardiendo el interior de la montaña más grande, donde había productos inflamables.

En junio del año 2017, Medio Ambiente comunicó a Torrent que, dado que habían sido desoídas todas las órdenes de ejecución anteriores, la propia conselleria iniciaba la ejecución subsidiaria del desmantelamiento de la instalación pero no la ejecutó. Según ha explicado este miércoles el alcalde de Torrent, en aquel momento la institución autonómica calculaba en 2,3 millones el coste de retirar las 40.000 toneladas que se estimaba que había dentro.

No obstante, en 2018 Medio Ambiente cambió de estrategia y pidió al consistorio que acometiera la ejecución subsidiaria de la retirada de residuos, a lo que la institución local se ha negado reiteradamente. "A la reunión del día 11 voy con el único objetivo de reclamar a la conselleria una solución al problema. La conselleria fue la que dio la autorización para que se montara y es la que debería haber vigilado el cumplimiento de esa licencia. El Ayuntamiento de Torrent no tiene ninguna competencia en este asunto y la solución de este problema no tiene que costarle ni un euros a los torrentinos. Pelearé con todos los medios administrativos y legales para que así sea", ha manifestado el alcalde.



Trabajos de extinción

Por otra parte, el mandatario ha explicado que el consistorio ha recibido el elogio del Concorcio Provincial de Bomberos por la coordinación de trabajos, que ha hecho posible que el incendio se extinguiera en tres días. La clave está en que, en esta ocasión y a diferencia de las anteriores, se han utilizado kilos y kilos de arena para ahogar el incendio, que se mantenía en el interior, gracias a que al día siguiente de originarse el fuego, el consistorio aportó cuatro camiones y maquinarias para volcar la tierra, abrir cortafuegos y desmantelar algunas de las montañas.