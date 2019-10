Torrent programa un fin de semana de actividades lúdicas, culturales e infantiles

La agenda torrentina viene cargada de actividades este fin de semana para que ningún vecino o vecina se quede en casa. El viernes por la tarde tendrá lugar el acto de la Policía Local, un momento muy emotivo para los y las agentes, ya que se reconoce su esfuerzo, dedicación y ayuda que cada día realizan a favor de la ciudadanía. El acto, que tendrá lugar a las 19 h en el Hort de Trénor, dedicará un espacio a los ocho policías que se han jubilado este año. Además, los 22 agentes de más de 30 años recibirán un reconocimiento y, por último, llegará uno de los momentos más esperados de la tarde, ya que se realizará la entrega de la medalla al mérito policial con distintivo.

Setmana Cultural 9 d'Octubre

Las risas están aseguradas con el monólogo Félix el Gato, una comedia que tendrá lugar en la plaza de La Libertad el viernes a las 21 h. De igual manera, la misma noche, la Torre volverá a abrir sus puertas con las visitas guiadas nocturnas en dos turnos: a las 20.30 h y a las 21.30 h; y el sábado se repetirán las visitas a las 20.30 y 21.30 h. Además, el domingo, el emblemático monumento permanecerá abierto desde las 10 hasta las 13 h; y de 18 a 20 h. Las inscripciones para las visitas nocturnas tienen que hacerse a través del correo: visitestorrent@torrent.es o en el teléfono 96 111 11 11 Ext. 1837.

Deporte

Para celebrar el 7º aniversario de la reapertura del trinquet municipal, los torrentinos y torrentinas podrán disfrutar de dos grandes partidas, donde participarán pelotaris de reconocido prestigio. A las 16 h, un mano a mano entre Natalio II y Mario de Riba-Roja dará el pistoletazo de salida de una tarde dedicada a nuestro deporte autóctono. Al terminar, una partida profesional enfrentará a Jose Salvador, Salva y Monraval contra Salva Palau, Nacho y Carlos.

Otra propuesta es el Rally Ciutat de Torrent que el sábado a partir de las 10 h llenará las calles de Torrent de auténticas joyas automovilísticas. En esta segunda edición participarán más de 30 vehículos, que iniciarán el trayecto desde la plaza del Obispo Benlloch y volverán al mismo punto a partir de las 17.30 h.

Encuentro de Bolilleras

Los torrentinos y torrentinas tienen una cita con la tradición con el Encuentro de Bolilleras de la Comunitat Valenciana. Más de 250 personas se reunirán el domingo a los pies de la Torre para dar a conocer esta técnica textil tan tradicional. El evento, organizado por Corazones Abiertos, empezará a las 10 h y durará toda la mañana, hasta las 14 h.

Homenaje a la Senyera

Como cada año, el domingo a las 19.30 ha falla Sants Patrones hará una procesión por las calles del barrio para homenajear la Senyera; en el acto participarán todas las fallas de Torrent con la presencia de los máximos representantes de cada comisión, así como las falleras mayores de Torrent y las cortes de honor.

Programación infantil

Los niños y niñas tienen por delante un fin de semana cargado de actividades. Por un lado, enmarcado en las actividades de la Semana Cultural del 9 d'Octubre, un espectáculo de títeres gigantes de música y luz, de la mano de Big Dancer, llenará la plaza de la Unión Musical el sábado a las 20.30 h.

Por otro lado, las animaciones infantiles tomarán las plazas de Torrent, e este caso, con el Cuento de Jaume I. El domingo a las 18 h en la plaza Mayor.

Feria del Libro

Los apasionados de los libros están de enhorabuena porque la Feria del Libro de Torrent continúa este fin de semana con su programación en la plaza de la Unión Musical. El viernes a las 18 h tendrá lugar la presentación del libro Conta'm històries de dones ací i Isabel vol ser escriptora, de Rosa Roig. Seguidamente, a les 19 h, tendrá lugar la presentación del libro Les dondes invisibles, de Mercé Viana. I para terminar se realizará el cuentacuentos Contes per a tu. De dona a dona, por Kummerlin.

El sábado a las 12.30 h tendrá lugar el cuentacuentos Xino-xano con Eva Andujar. A las 13 h llegará el momento para que los niños y niñas disfruten del taller Exlibris. Por la tarde, el club de lectura infantil Una vesprada de lenctura amb xiquets iniciará la programación vespertina, a las 1730 h. Un poco más tarde, a las 18.30 h, Jerónimo Stilton visitará la Feria y,al mismo tiempo, se presentará el libro Dentro del traje y Desnudos, de Jaume Pallardó. El inglés también estará presente en la Feria con el club de lectura The admiral's baths, per Dana Gynther.

Al día siguiente, el cuentacuentos y taller Què hi ha en el barret? a cargo de Paula Cuenta será la actividad que animará la plaza por la mañana. A las 17.30 h, los más pequeños y pequeñas seguirán disfrutando de la feria con el taller Xapes literàries. Y a las 18.30 h, el teatro Iaia, no em contes històries, per Cucurucú Teatre, cerrrará el programa de actividades de la Feria del Libro de este 2019.