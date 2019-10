Compromís per Torrent acusa al PSOE de mentir sobre los sensores de contaminación

El gobierno municipal informó el 27 de agosto a los medios de comunicación que se habían instalado en la capital de l'Horta Sud 600 sensores para medir la contaminación, de los cuales 15 eran de emisiones de gases y 2 de partículas.

A raíz de esta noticia el grupo municipal de Compromís per Torrent preguntó por registro de entrada, el día 26 de septiembre, sobre los resultados recogidos por estos sensores después de un mes de su instalación oficial. Las preguntas estaban dirigidas al gobierno municipal para ser contestadas en el pasado pleno ordinario del mes de octubre.

No obstante, desde el gobierno municipal se optó por contestar estas preguntas por escrito, de tal manera que en sus respuestas se indica que los sensores de calidad del aire están instalados 3 de los 15 previstos, mientras que los de ruido se han instalado 3 de los 20 programados.

En cuanto a los sensores de partículas el gobierno ha respondido a Compromís que están instalados pero todavía no se han calibrado ni ajustado de tal manera que sus registros no tienen validez actualmente.

Finalmente las respuestas concluyen informando que no se ha tomado todavía ninguna medida para reducir la contaminación dado que los mencionados sensores o no están instalados o no funcionan adecuadamente, al no estar calibrados.

Para el grupo municipal de Compromís estos hechos demuestran que la información que a menudo ofrece el gobierno a la ciudadanía es falsa y en muchas ocasiones sesgada, obedeciendo más a un interés de hacer creer a la población informaciones que los propios técnicos desmienten a posteriori.