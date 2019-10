Som Alcàsser se une a la iniciativa de representación conjunta valencianista

Las formaciones Som , Poble, Avant ,Gent per Benifayo ,Independents per Montroy, A.C.N.V y Unió i Germania están integradas en esta iniciativa y no descartan posibles integraciones de fuerzas locales Valencianistas.

En este sentido Vicent Iborra, líder local de Som Alcàsser ha declarado que la reunificación cooperativa del valencianismo "es la única solución para conseguir representación en las instituciones valencianas destacando el interés general hacia los principios políticos comunes y municipales en los que priman la defensa de todos los sectores económicos de la Comunitat Valenciana y de las políticas Locales".

Para Iborra, "el ejemplo más evidente actual es el ninguneo por parte de las formaciones Nacionales hacia los intereses Valencianos y los últimos perjudicados son los Agricultores destacando los sectores Vitivinícolas y Citrícolas especialmente en el Mundo rural".

Y añade, "evidentemente estamos expuestos a las políticas comunitarias y lamentablemente somos utilizados como moneda de cambio, estamos comprobando cómo se arruina la economía de la Comunitat y ha llamado a reflexionar para aunar esfuerzos en favor de una fuerza unitaria valenciana ya que las actuales no han podido defender los intereses autonómicos por depender de los intereses de las fuerzas nacionales y no ser determinantes para la investidura del Gobierno Central".