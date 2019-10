Compromís critica que se licite el segundo túnel tres años después del gran incendio

Compromís per Paterna ha recriminado al gobierno socialista que casi tres tres años después del incendio devastador en el polígono de Fuente del Jarro, se haya aprobado el pliego para la licitación de la redacción del proyecto para construir el segundo túnel. «Tres años para licitar un proyecto tan importante no es de recibo, además contando que ahora se licita, en 4 o 5 meses se contratará, un año seguro para la redacción, seis meses más como poco para licitar la construcción y otro año para la ejecución. Es decir, hasta el año 2023 el polígono no tendrá el segundo túnel como pronto», afirma el edil Carles Martí.

Compromís considera que es un «tema capital para no atrasarlo ni un día más», por lo que insta a poner ya en marcha la maquinaria para que, lo antes posible, el túnel sea una realidad. «Pedimos al menos que se piense una alternativa, como la que presentó Compromís para un paso de emergencia, que si bien todas y todos sabemos que no es la óptima, sí que solucionaría la emergencia. Parece que las ideas que aportan los mismos empresarios u otros partidos no sirven, y la cuestión es que hay que hacer algo urgente».