"Es mentira. No hay más edificabilidad en Patacona y Port Saplaya"

El equipo de gobierno de Alboraia ha salido al paso de las acusaciones de las asociaciones vecinales de Port Saplaya y la Patacona, respecto al nuevo PGOU que se encuentra en fase de exposición pública. El ejecutivo socialista lo tiene claro: "es mentira".

Insisten que los sectores del litoral ya son urbanos, con lo que "no se les asigna más edificabilidad" y que el plan "solo ordena que tengan servicios necesarios y viviendas protegidas, el 30% en cada sector".

Con las cifras en la mano, el ayuntamiento asegura que en Port Saplaya "no caben más de 860 viviendas como máximo y en Patacona como máximo para todo el sector de Vinival cabrían hasta mil. En absoluto se pueden meter siete mil viviendas en los sectores que quedan en las playas. Y en el pueblo aún caben menos". Así, "ocupando todas las viviendas que cabrían en los dos sectores nuevos del pueblo y en los que quedan por desarrollar en las playas hablamos de un aumento de población para los próximos 25 años de unos 7000 habitantes, 300 personas al año más o menos", afirman

Respecto a los servicios de ambos barrios, en Patacona disponen, según el equipo de gobierno,

de centro médico auxiliar, escoleta pública infantil, un centro de educación de adultos público, colegio público y gratuito de infantil y primaria, un IES de secundaria, piscina cubierta y centro deportivo municipal, un campo de fútbol municipal, varios locales municipales cedidos a las asociaciones de vecinos, etc y oficina municipal de atención ciudadana. Port Saplaya tiene los mismo, a excepción de los centros escolares. "Que no tienen servivios es pura demagogia y no paramos de mejorarlos", indican.