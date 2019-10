El PP denuncia la reducción de actividades y talleres en la Casa de la Dona de Torrent

La portavoz del PP, Amparo Folgado ha recibido a un grupo de mujeres, usuarias de la Casa de la Dona de Torrent que le han transmitido quejas por los recortes en la programación del centro en el último trimestre del 2019.

Concretamente, denuncian que la programación se ha reducido a la mitad para este último trimestre del año, señalan el área de Igualdad, Autoestima y Empoderamiento de la mujer. Un área muy importante destinada a mujeres que han sufrido violencia de género, que solo dispondrán de dos horas a la semana en dos actividades que finalizan el 20 de noviembre. Las actividades se denominan "Mujeres en construcción" y "Perfectamente imperfectas".

Las usuarias han denunciado esta situación a Folgado, tras no haber sido atendidas sus quejas por la concejalía correspondiente. "Paulatinamente trimestre a trimestre se ha ido reduciendo las actividades destinadas al empoderamiento y a la autoestima de la mujer, mientras se ha ido aumentando los talleres destinados al ocio como juegos de mesa, etc.".

Concretamente, el área de autoestima y empoderamiento contaba en 2017 con cinco actividades a la semana y siete horas y media semanales en total, mientras que en el último trimestre de 2019 solo cuentan con dos actividades y dos horas semanales.

A todo esto, las usuarias han entregado a la portavoz del PP, el documento en el que desde la Casa de la Dona se remite a las mujeres que desean más horas y trabajo en grupo, a una entidad privada que está en Valencia ciudad, en vez de ofrecerlo en las instalaciones de la Casa de la Dona de Torrent.

No es la primera vez que las usuarias de la Casa de la Dona se han quejado de la programación, ya que a finales de abril denunciaron que no habría más programación de actividades y talleres hasta septiembre. Tras la denuncia pública del Partido Popular, la concejalía de Igualdad preparó actividades solo para el mes de mayo, no previstas, ya que las mismas profesoras así lo habían trasladado a las usuarias.

La propia Folgado denunció a finales de abril que el Gobierno Socialista tenía que devolver 25.000 euros a la Consellería por una subvención de 2017 destinada a Xarxa d'Agents d'Igualtat, ya que el Ayuntamiento no había contratado a nadie ni había podido justificar el gasto.