Compromís pide mejoras para el servicio público de bicicleta de Paterna

Compromís per Paterna ha registrado una moción, a debatir en el próximo pleno municipal, motivada porque, según indican desde la formación, en estos momentos, el servicio de bicicleta pública se está gestionado sin contrato por parte de una empresa. Indican que está sin contrato porque ha finalizado la duración de este y no se han sacado por el momento los pliegos para licitar el nuevo contrato. "Esto significa que por un lado el contrato que estamos pagando los paterneros y paterneras no está actualizado ni está adaptado a las necesidades reales del municipio. Por otro lado la empresa está facturando un servicio que se aleja de la realidad", manifiesta el concejal de Compromís Carles Martí.

Según informa la formación valencianista en un comunicado, el contrato inicial con la empresa establece que una vez finalizado el mismo, todo el material, estaciones, bicicletas, programas informáticos, etc, pasa a ser propiedad del ayuntamiento. Es decir, realmente, hoy en día, se están pagando 160.000 euros anuales por el uso del material que de facto es propiedad municipal. "De hecho, el servicio que ofrece la empresa es únicamente de reparación y mantenimiento de las estaciones y de las bicicletas", indican fuentes de la formación.

La moción presentada por Compromís insta al Ayuntamiento a requerir a la oficina técnica municipal un estudio sobre el modelo de transporte público de bicicletas que hace falta para Paterna, por otro lado solicitar un informe a la empresa municipal GESPA sobre el coste que tendría la gestión del servicio por parte de esta y en caso de que sea más adecuada la gestión por parte de GESPA del servicio, el Ayuntamiento aprobará el encargo de gestión para la empresa pública.

"Desde Compromís per Paterna consideramos que para estas cosas está la empresa municipal. Si sacamos los cálculos por encima, contratar a una persona, más el renting de un vehículo, más el material que sea necesario para la reparación, no pasaría de los 80.000 euros anuales, por lo que supondría para el ayuntamiento un ahorro del 50% en el coste del servicio. Además, el control, mejora y dimensionado del servicio se haría por parte de los técnicos municipales, con la mejora en la eficacia asegurada que esto supondría", ha concluido Carles Martí.