Paterna prohíbe al principal investigador de las fosas una visita guiada en el cementerio

El Ayuntamiento de Paterna ha denegado al profesor de Historia Contemporánea de la Universitat de València y principal investigador de las fosas comunes del cementerio, Vicent Gabarda Cebellán, el permiso para realizar una visita guiada a su alumnado. El que está considerado el investigador que descubrió las fosas y documentó el alcance de represión franquista en Paterna ha recibido la negativa a la visita que pretendía realizar el 16 de octubre, a través de un escrito en el que se alega el peligro que suponen los «movimientos de tierras» por la apertura de las fosas, y la climatología, a pesar del calor de la jornada.

Gabarda presentó el 5 de octubre la solicitud para realizar la visita ya que, a lo largo del curso, realiza prácticas fuera de las aulas. Pretendía que el alumnado conociera «la cruda realidad de las fosas» y «el trabajo de exhumación». Pocos días después, recibió un correo electrónico en el que se le denegaba el permiso dado que «el movimiento de tierras que se está produciendo, la proximidad de los trabajos realizados y los episodios atmosféricos hacen que sea necesario consolidar y afianzar los terrenos afectados para evitar posibles daños, tanto en fosas particulares como en excavaciones, por lo que están suspendidas las visitas guiadas». En el documento, que firma la teniente de alcalde de Seguridad, Nuria Campos, se hace referencia a la Ley de la Memoria Histórica, como justificativa de los trabajos y a la «privacidad» de los «invididuos exhumados «con sus «efectos personales».

Gabarda, investigador de prestigio en España y cuya obra es una referencia para las familias de personas represaliadas que buscan a sus antepasados en Paterna, quedó sorprendido por la respuesta ya que las visitas son habituales al cementerio y él ha guiado decenas de ellas. Su libro «Els afusellaments al País Valencià (1938-1956)» recoge, entre otros datos, los listados de las personas soterradas en cada fosa, lo que es una guía imprescindible en los trabajos.

Por ello, ayer tramitó por registro un duro escrito, que dirigió al alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo; al concejal de Memoria Histórica, Julio Fernández, y a la propia Campos. En la queja, Gabarda recuerda que la exhumación en la última fosa acabó el 27 de septiembre y no hay nuevos trabajos previstos hasta después de Todos los Santos. Por ello, pregunta si la prohibición durará hasta 2022 y plantea si las familias que vayan el cementerio el 1 de noviembre y las jornadas previas «no van a poder 'ocupar espacios'». «¿Significa eso que no pisan el suelo y los espacios entre tumbas por tratarse de visitantes? ¿O es que no tienen prohibido el acceso por no ir 'guiados'?», añade.

Sobre los «episodios atmosféricos» referidos en la respuesta, el investigador pregunta si se refieren «al calor sofocante».

Finalmente, Gabarda cuestiona de qué sirve la Ley de la Memoria «si se impide la difusión de la realidad histórica, la eliminación de la desmemoria, el acceso de unos estudiantes a ver de primera mano unas pruebas reales, unos testimonios, hasta ahora, desconocidos».El profesor considera que el consistorio está realizando «una mala interpretación» de la Ley de 2007 y de la legislación valenciana de 2017. «No solo es exhumar, sino también difundir (...) y los familiares son los más interesados en que se conozca la realidad que esconden las fosas».

A preguntas de Levante-EMV, fuentes municipales se limitaron a decir que la denegación es «por criterios estrictamente técnicos». Por su parte, Julio Fernández, al enterarse de la decisión, llamó a Gabarda para disculparse.