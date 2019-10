Aliança per l'Emergència Climática pide a Paterna que recurra el fallo de Puerto Medirerráneo

La Aliança per l'Emergència Climàtica de Paterna i San Antonio de Benagéber, a la cual pertenecen entidades como AEAgró, la Coordinadora de los Bosques del Turia y la Coordinadora por la Defensa de Les Moles, entre muchas otras entidades vecinales, después de conocer la sentencia del TSJ, que estima parcialmente el recurso de Intu y exige a la Generalitat un nuevo informe ambiental en el que pida a la promotora que subsane determinados aspectos del proyecto de Intu Mediterrani, no entiende "como todos los informes ambientales negativos que ha emitido la Generalitat no sirven para que el TSJ los considere suficientes para denegar el proyecto. Este macrocentro comercial proyectado por Intu desbarata cualquier política pública que suponga mitigar el cambio climático. El Ayuntamiento de Paterna ha aprobado una moción en la que se compromete a no aumentar las emisiones de CO2 en su territorio y a emprender otras medidas como la protección y mejora de los actuales espacios naturales, e incluso no trabajar con bancos que promuevan proyectos de energías fósiles. Esto ha de comportar un cambio de rumbo en la política urbanística de Paterna, y concretamente respecto al macroproyecto auspiciado por Intu, que supondría, como reconocen los promotores, nueve millones de desplazamientos con vehículo privado, equivalentes a 30.000 toneladas de emisiones de CO2 y, añadimos nosotros, una saturación de las principales vías de comunicación próximas a Paterna y los municipios colindantes, además de destrozar el último pulmón verde natural del área metropolitana".

La entidad espera que la Generalitat interponga un recurso a la sentencia del TSJ, y desea que también lo haga el Ayuntamiento de Paterna, así como otros ayuntamientos como Godella y Manises, personados en la causa. "La ciudadanía se merece que sus representantes políticos la defiendan ante atropellos como el que supone esta sentencia, que parece sacada del túnel del tiempo, de un tiempo pasado en el que la depredación del territorio y el aumento de las emisiones contaminantes se consideraba un signo de progreso. La emergencia climática que vivimos es una variable que hubiera tenido que contar decisivamente en la sentencia del TSJ y valorar como más que suficientes los informes ambientales negativos. Por eso, ya que la justicia no ha tenido en cuenta estas cuestiones, pedimos que el Ayuntamiento de Paterna, así como la Generalitat y otros ayuntamientos, contribuyan a que el Tribunal Superior de Justicia reconsidere su decisión", concluyen .