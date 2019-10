El colegio de fisioterapeutas se queja de un local de terapias naturales en Alboraia

El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana (ICOFCV) ha presentado una queja al Ayuntamiento de Alboraia sobre un centro de acupuntura y terapias naturales con licencia municipal donde presuntamente "se están ofreciendo y publicitando servicios sanitarios propios de los fisioterapeutas por personas y entidades que no están amparadas por la ley y que carecen de la capacitación necesaria, lo que conlleva graves y nefastas consecuencias para la salud de los vecinos que puedan acudir a él".

En un comunicado, los fisioterapeutas han explicado que en ese centro presta sus servicios un profesional que se describe como terapeuta, podólogo y acupuntor, y que en local se ofrece rehabilitación como tratamiento del dolor crónico, cervical, lumbar, inflamación, lesiones, parálisis facial, fascitis plantar, traumatismos y masaje terapéutico, entre otros.

Para el colegio, se trata de "actos con finalidad sanitaria, propios de la fisioterapia, que están siendo prestados por quien no es fisioterapeuta y en un centro abierto sin la correspondiente licencia sanitaria".

El organismo ha actuado a raíz de recibir "varias quejas de ciudadanos y de colegiados" por lo que urge al Ayuntamiento de Alboraia a que tome cartas en el asunto. Según el colegio, de acuerdo a la Ley de Salud de la Comunidad Valenciana corresponde a los municipios, en el ámbito de sus competencias, imponer sanciones por la comisión de infracciones leves y graves en este ámbito así como adoptar las medidas especiales que procedan.

Por ello, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana ha solicitado al consistorio que compruebe la información facilitada y que actúe "para parar de manera inmediata las actividades notificadas" además de abrir "el oportuno expediente sancionador". Asimismo, la institución reclama al consistorio que "como medida cautelar" retire "toda la publicidad del centro que pueda inducir a confusión a la ciudadanía", además de abrirle expediente.



Sorpresa en el consistorio

Por su parte, la concejala de Urbanismo de Alboraia, Ana Bru, ha explicado que la información que el colegio ha remitido al consistorio es confusa porque "no coincide el nombre del señor (al que aluden en el escrito) ni el número, sólo la calle". Además, la edila ha recordado que la competencia del consistorio "es dar licencia al local y sólo se da si cumple" pero no hacer seguimiento de los profesionales que contrata el responsable del negocio. "A nosotros no nos consta ninguna denuncia de nada", indica la edila, más allá del registro del colegio profesional que "ni siquiera nos llama por teléfono para advertirnos, si es tan grave como insinuan". La concejala lamenta que el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana "ponga en la picota" al ayuntamiento por un asundo que "no está claro que sea de su competencia".