El PP Torrent pide una bajada del IBI para 2020

Los populares de Torrent han afirmado que "el gobierno socialista de Torrent, por quinto año consecutivo no va a bajar el IBI", al no haber presentado ninguna propuesta de modificación en la ordenanza. No obstante desde el PP de Torrent sí se ha presentado una enmienda en este sentido, para que baje el coeficiente del IBI, del 0,53 actual al 0,51. "Es la misma propuesta que llevamos presentando reiteradamente cinco años, para que se debata y los ciudadanos de Torrent comprueben que otra política fiscal en Torrent es posible con el Partido Popular", señala su portavoz, Amparo Folgado.

El Tipo de Gravamen que aplica el Ayuntamiento de Torrent al IBI es de 0,53, el mismo que dejó el PP en 2015 tras ocho años consecutivos de bajadas, ya que en 2007 se encontraba en el 0,83 que lo dejó el anterior gobierno socialista. Los populares bajaron este coeficiente un 64% en los ocho años de gobierno del PP en Torrent.

Folgado también critica que "los vecinos de Torrent han visto cómo este ayuntamiento socialista les ha subido el agua, ha eliminado la subvención Recicla, ha sido incapaz de reducir el tipo de gravamen del IBI y después saca pecho de un superávit en las cuentas ficticio, obtenido a base de subir impuestos y recortar en bienestar social".