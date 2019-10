La Canyada reelige a José Carot de presidente en una polémica junta

José Carot fue reelegido el lunes como presidente de la Junta de Barrio de la Canyada por un estrecho margen de ocho votos a seis, en una sesión constitutiva que registró ciertos momentos de tensión y polémica.

La idea de parte de las asociaciones de la junta, era no constituir el órgano para mostrar su malestar con la política participativa del ejecutivo de Juan Antonio Sagredo y la no ejecución de proyectos y reivindicaciones vecinales, tal como se acordó en la última reunión de Favepa. De hecho, las tres primeras juntas no se constituyeron pero las tres siguientes, sí. Anoche, Terramelar tampoco se constituyó ante la negativa de la asociación de vecinos.

En la votación para decidir si se constituía la Junta de la Canyada el resultado fue de empate a siete, incluido el voto a favor del concejal de Barrio. El técnico municipal asistente abogó porque el desempate cayera de la balanza del sí, con el argumento interpretativo de que hace falta un mínimo de cinco representantes para constituirla y siete habían votado sí. En cambio, algunos asistentes consideraron que el mínimo de cinco es para el quorum de celebrar la reunión, pero no para constituirla.

A continuación se procedió a la votación de presidente. Pepe Carot, de la Canyada, se presentó, al igual que Roberto Martínez, del Plantío. Esta vez los votos fueron secretos y no a mano alzada como la anterior. Se impuso Carot por 8 a 6. La elección de los representantes en el consejo de participación se postergó para una próxima reunión de la junta de barrio.