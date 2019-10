Compromís pide que se constituya legalmente el Consejo de la infancia y la adolescencia

Estos días que tanto se está hablando de la participación Ciudadana en Paterna, desde Compromís han querido recordar que a pesar de que se han hecho varias convocatorias del Consejo de la Infancia y la adolescencia en estos momentos este Consejo no está creado en Paterna. Es más, no está aprobado ni su reglamento, ni su existencia. Según indican fuentes de Compromís, tanto el reglamento, como la creación del Consejo de la Infancia, es una potestad del Pleno del Ayuntamiento, es por eso que desde Compromís han solicitado que para el próximo pleno del mes de noviembre se presente el reglamento que han estado trabajando los niños y niñas y que a su vez el gobierno municipal lleve a aprobación la creación del mencionado Consejo.

Desde la formación valencianista han recordado que la carta de participación ciudadana, aprobada en octubre de 2017 a instancia de Compromís después de años paralizada, dice claramente en su artículo 43 que el Consejo, antes de estar constituido o de celebrar cualquier sesión, tiene que pasar primeramente por el pleno para su aprobación, teniendo que pasar antes de ese pleno por el Consejo Territorial de Participación Ciudadana con el fin de garantizar una participación real y garantizada de todas las asociaciones del municipio así como por las diferentes juntas de barrio.

Según declaraciones del concejal de Compromís Carles Martí, "Es una lástima es que pudiendo hacer mucho trabajo con nuestros niños y niñas, escuchándolos, aprendiendo de ellos, completando su educación y enseñando la importancia que tiene la participación ciudadana no lo podamos hacer simplemente por un hecho puramente administrativo, redactar unas normas básicas, aprobar su constitución en el pleno y ponerlo en marcha, no costaría nada. Por mucho que quieran montar el sainete y decir que tienen un Consejo de la Infancia no es así, de facto no existe".

Fuentes de la formación aseguran que el equipo de gobierno ya ha empezado a invertir en este Consejo, concretamente en la adquisición de gorras, bolis, carpetas, mochilas y camisetas. Al respecto, estas mismas fuentes han declarado que, "no se puede invertir dinero en un Consejo que no existe legalmente, en el supuesto de que si estuviera creado, antes de que todo ese merchandising que ya se ha empezado a comprar, se debía de invertir en cosas más productivas como podría ser en la formación de los niños y niñas, material formativo, en visitas a nuestras instituciones porque las conozcan, etc".

"Si pensamos realmente en los niños, ponerles una gorrita, hacer una foto y decir que ya son del Consejo de la Infancia, incumpliendo lo que dice la carta de participación ciudadana, es empezar con mal pie y dar una lección muy mala a nuestros niños y niñas", ha concluido Carles Martí.